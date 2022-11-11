Russell: "Kaçış yolu beklediğimden kaygandı, üçüncü olduğum için mutluyum"

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Brezilya GP öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında çetrefilli koşullar vardı. Neredeyse her tur pistteki yol tutuşu değişiyordu ve yağmurun seviyesi değişiyordu. Dolayısıyla pilotlar her tur farklı şekilde sürmek zorunda kalıyorlardı.

Mercedes pilotu George Russell bu zorlu seansı 3. sırada tamamlasa da sıralama seansı, İngiliz pilot için pek de iyi bitmedi.

Sıralama turlarının son bölümünde zaman turunda 4. virajda sağ ön lastiğini kilitleyen Russell, pistten taştı ve kaçış yoluna uçtu. İngiliz pilot, hızlı bir şekilde pist dönmek istediğinden kaçış yolunda aracını hızlıca döndürmek istedi ancak araç istediğinden fazla kaydı ve aracın arkası çakıl havuzuna saplandı.

Russell, sonrasında çakıl havuzundan çıkamadı ve seans kırmızı bayraklarla durduruldu. Bu kırmızı bayrak periyodunda yağmurun gelmesiyle birlikte de koşullar kötüleşti ve dereceler aynı kaldı, Russell 3. sırayı aldı.

Seansın ardından konuşan Russell, kaçış alanının beklediğinden daha kaygan olduğunu söylerken; sprint yarışını dört gözle beklediğini de ekledi.

Genç pilot, "Kaçış yolu beklediğimden biraz daha kaygandı. Üçüncü olduğum için mutluyum. Kevin'i tebrik ederim, ne kadar mükemmel bir iş çıkardı. Haas da bu pole pozisyonunu kesinlikle hak ediyor. Üçüncü sıra, sprint yarışına başlamak için gayet iyi bir pozisyon."

"Yarışı dört gözle bekliyorum. Bence yarın, Max ve Red Bull'un önünde bitirebilmek için en iyi şansımız olacak, tabii bugünkü gibi çetrefilli ve değişken koşullara varsa. Umarım yarın hava çok kötü olmaz ve taraftarlar yarışı zevkle izleyebilirler. Yine de bence iyi birkaç yarış çıkarmak için hazırız." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13, in the pit lane Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images