Formula 1

Russell: "İyiyiz ama McLaren ve Red Bull da çok güçlü olacak"

George Russell, Katar Grand Prix’sinin cuma antrenmanlarını ikinci sırada tamamladı. İlk seansta araçtan yeterince memnun olmadığını belirten Britanyalı pilot, Mercedes’in yaptığı ayar değişikliklerinin ardından akşam seansında çok daha iyi hissettiğini söyledi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 08:04

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

George Russell, Katar Grand Prix’sinin ilk gününü genel olarak olumlu değerlendirdi. İlk antrenmanda direksiyon başında kendisini tam anlamıyla rahat hissetmediğini ve bazı zorluklar yaşadığını belirten Russell, iki seans arasındaki ayar değişikliklerinin ardından akşam antrenmanında önemli ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Russell, cuma gününü şu sözlerle değerlendirdi: “Cuma antrenmanlarını genel olarak iyi geçirdik. İlk seansta bazı zorluklar yaşadık çünkü direksiyon başında kendimi tam anlamıyla rahat hissetmiyordum. Ancak iki antrenman arasındaki molada ayarlarda iyi değişiklikler yapmayı başardık. Akşam seansında ise ilk turdan itibaren her şey çok daha iyi ilerledi."

"Aracı çok daha güvenli şekilde kullanıyordum. Bu da seansı verimli geçirmemi ve birkaç iyi tur atmamı sağladı."

"Her iki Mercedes aracının da zaman tablosunun üst sıralarında yer alması güzel. Ancak cumartesi gününe kadar birçok şeyin değişebileceğini biliyoruz. McLaren ve Red Bull da oldukça rekabetçi görünüyor. Yarın çok yakın bir mücadele yaşanacağını düşünüyorum."

"Yine de iyi pozisyonlar elde etmek için çalışmalıyız. Bu akşam araç üzerinde biraz daha ilerleme kaydedebilirsek, sıralama turlarında ön sıralar için mücadele edebileceğimizi umuyoruz.”

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- Motorsport.com Ekibi

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