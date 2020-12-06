Russell: "İlk metrelerde üçüncü veya dördüncü kalırsam mutlu olacağım"

Lewis Hamilton'ın yokluğunda Mercedes'le piste çıkan George Russell, sıralama turlarında Valtteri Bottas'ın 0.026 saniye ardında ikinci olmuştu.

İngiliz pilot bugün ilk puanları, podyumu ve hatta ilk galibiyeti için mücadele edecek.

Yarışın başlamasına kısa bir süre kala konuşan Russell, "Modum harika! İyi uyudum ve enerji doluyum. Sanırım kaybedecek bir şeyim yok, yarışın tadını çıkarmaya çalışacağım."

"İyi bir başlangıç ​​yapmak çok önemli olacak. Kolay olmayacak çünkü Mercedes ile yarışmaya alışkın değilim ve debriyaj kolları Williams aracının sahip olduğundan çok farklı. İlk metrelerde üçüncü ya da dördüncü kalmayı başarırsam çok mutlu olacağım."

"Yarışa orta lastiklerle başlıyoruz, ancak Max Verstappen yarışa yumuşak lastikle başlayacak. Haliyle pit stopa daha erken gitmesi gerekecek ve muhtemelen bizi pitlerle geçmeye çalışacak."

"Durumu dikkatlice izlememiz ve rakiplerimizin erken pit stoplarına yanıt vermek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Yarış uzun sürecek, yaklaşık 87 tur ve bitiş çizgisine kadar savaşmayı düşünüyorum!"

"Kokpite pek sığamadım ve vücudum hâlâ ağrıyor, ancak yarış başlar başlamaz adrenalinle beraber tüm bu tatsız hisler geride kalacak. Ama yarışı bitirdikten sonra rahatlatıcı bir duşa ihtiyacım olacağı kesin!" dedi.