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Formula 1 Avustralya GP

Russell: "Kendi açımdan araçta daha fazla güven ve tutarlılık hissediyorum"

Mercedes pilotu George Russell, Avustralya GP sıralamalarında umdukları gibi performans gösteremediklerini söyledi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Andrew Ferraro / Motorsport Images

Russell, Mercedes için sıkıntılı geçen Albert Park'ta sıralamaları 7. sırada tamamlarken, takım arkadaşı Lewis Hamilton 11. olarak Q2'de elenmekten kurtulamadı.

Hamilton Q2'deki son turunda hata yapmayıp daha iyi bir tur atabilse, bu sefer elenen isim Russell olacaktı.

Sıralamaların ardından Sky Sports F1'e konuşan Russell, "Beklediğimiz gibi bir sıralama olmadı ama takımlar çok yakın. Yarın henüz kimsenin kullanmadığı sert lastikle ilgili pek çok bilinmeyen olacak."

"Burada normalde gördüğümüzden daha heyecanlı bir yarış izleyeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Russell, şu ana kadar Mercedes W15'te daha güçlü pilot olarak ön plana çıktı. Russell, art arda 3 yarışın sıralamalarında da şampiyon takım arkadaşı Hamilton'ı geride bırakmayı başardı.

Russell, "Benim açımdan, araçta biraz daha fazla güven ve tutarlılık hissediyorum. Yüksek hızlı virajlarda gelişmemiz gerektiğini biliyoruz ve bu pistte bunlardan epeyce var."

"Yarın araçta daha fazla yakıt olduğunda ve herkesin hızı biraz daha yavaşladığında çok daha iyi bir yerde olacağımızı düşünüyorum. Ancak bu pist bizim güçlü yanlarımıza uymuyor." dedi.

Araçla ilgili neden Hamilton'dan farklı bir deneyime sahip olduğu sorulduğunda ise Russell, "Ben sadece kendime ve takımıma odaklanmış durumdayım ve bunu en üst düzeye çıkarmaya çalışıyorum."

"Lewis'in hisleri hakkında yorum yapamam. Nihayetinde olmak istediğimiz yerde değiliz."

"Bahreyn'de 3. olarak güçlü bir sıralama çıkardık. Yarıştaki sorunlar olmasaydı podyum için mücadele ediyor olacaktık ve Cidde'de ise 5. sıradaydık."

"7. sıra ideal değil ama yarın için kesinlikle oynayacak çok şey var." şeklinde cevap verdi.

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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