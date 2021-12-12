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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Russell: "İstediğim gibi bir çıkış turu atamadım"

Ekleyen:
, Şef Editör

Williams pilotu George Russell, Abu Dhabi Grand Prix'si sıralama turlarında 17. olmasının ardından, istediği gibi bir başlangıç yapamadığını söylüyor.

Russell: "İstediğim gibi bir çıkış turu atamadım"

2021 Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'si sıralama turlarında, Williams pilotları ilk bölümde elendiler. Latifi ve Russell sıralama seansını, sırasıyla 16. ve 17. olarak tamamladı.

Russell, sıralama turlarının ardından, "3. antrenman seansından sonra performans açısından emin değildik, bu yüzden tüm yumurtaları son zaman turunda tek bir sepete koymak istedik ancak her şeyi bir araya getiremedim."

"Ancak performansımız vardı, bu yüzden hızlı, yavaş, hızlı şeklinde turlar atmak istiyordum. Kırmızı bayraktan sonra böyle bir fırsat vardı. Sonrasında her şeyi bir araya getirmeyi başardık. Piste çıkış turumda, herkes hızlı turundaydı ve istediğim gibi bir çıkış turu atamadım. Lastikleri çalışma aralığına getiremedim."

"Oldukça sinir bozucuydu çünkü bugün rahat bir şekilde Q2'ye geçebilecek performansa sahip olduğumuzu hissetmiştim. Belki daha fazlası da vardı. Araç uzun zaman sonra en iyi halindeydi. Böyle bir fırsatı kaçırmak sinir bozucuydu ancak yine de önemli olan yarın."

Russell, son iki yılda ikinci kez takım arkadaşına geçildi ve 17. oldu.

Russell takım arkadaşı hakkında, "O gerçekten çok gelişti. Her zaman oradaydı ancak geçen sene sıralamalarda bazı hataları oluyordu. Ancak bu sene o tür hataları yapmadı, bu sayede gerçek performansı biraz daha fazla ortaya çıktı."

"Bizim aracı sınırda kullanmanın ne kadar zor olduğunu birinci elden biliyorum. Umarım gelecek sene daha stabil olur ve gerçek performansını yine yansıtmayı başarır." dedi.

İngiliz pilot, Williams takımıyla son sıralama turlarına çıktı.

"Yarıştan sonra muhtemelen duygusal olacak ancak öncelikle yapmam gereken bir iş var, Alfa Romeo'yu yenmeliyim. Tüm odağımız bunun üzerine."

"Her yarışa bakarsanız, bence onlar bize karşı açık bir şekilde performans avantajına sahipler. Ancak sebebi her neyse, zayıf stratejiler ya da hatalar olabilir, bir şekilde ilk 10'a girerek puanlar alamadılar."

"Onlar kesinlikle şu ana kadar yaptıklarından daha iyisini yapabilecek performansa sahiplerdi. Bu, yarış takımı olarak bu tür fırsatları değerlendirerek bize karşı performans avantajına sahip olan takım karşısında ne kadar harika iş çıkardığımızı gösteriyor."

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