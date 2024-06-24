Russell, İspanya GP startında Alonso'dan ilham almış
George Russell, Fernando Alonso'nun 2011'de İspanya Grand Prix'sinde aldığı startla liderliği ele geçirmesinden ilham aldığını söylüyor.
George Russell, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, the rest of the field at the start
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Russell, Mercedes takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın yanında ve Lando Norris ile Max Verstappen'in arkasında dördüncü sıradan başladı.
İlk sıradaki Norris Verstappen'in önünü kapatmaya odaklandığında, Russell her iki sürücüye de dışarıdan atak yaptı ve liderliği aldı.
Bu hareket, Fernando Alonso'nun 2011 yarışında Red Bull ikilisi Mark Webber ve Sebastian Vettel'i geçtiği startı anımsatıyordu.
Bu benzerlikler tamamen tesadüfi değildi, Russell İspanyol pilotun startını hatırladığını ve bunun kendisini dördüncü sıradan liderliği almanın imkansız olmadığına ikna ettiğini söyledi.
Russell, "Dün gece bunun ve atak planımın ne olacağının hayalini kuruyordum."
"Kartingde yarışırken Fernando'nun 2011'de dördüncülükten başlayıp liderliğe yükselişini izlediğimi hatırladım. Bunun mümkün olduğunu biliyordum." dedi.
Yarış başlangıcı
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Russell sıralama turlarında geçiş pratiği yaptı ve bu da onu almaya değer bir risk olduğuna daha da ikna etti.
"Sıralamaya kadar dört tur attım ve her turda mümkün olduğunca geç frenleme pratiği yaptım, böylece sınırın nerede olduğunu biliyordum."
"Rüzgarın ne kadar güçlü olduğunu ve araçla nelerin mümkün olduğunu biliyordum, bu yüzden hesaplanmış bir riskti. Başarmak tatmin ediciydi."
Russell liderliğinin tadını uzun süre çıkaramadı çünkü Verstappen kısa süre sonra liderliği ele geçirmek için atağa geçti. Britanyalı yarış sonunda dördüncü sıraya geriledi.
Charles Leclerc'in Ferrari'sini geçmeye çalışan Russell, istenenden daha erken pite girdi ve bu da onu sert lastiklerle son bir stint yapmaya zorlarken, Hamilton daha hızlı olan yumuşak lastiklere geçebildi.
"Bugün aleyhimize olan birkaç küçük şey vardı. Yavaş bir pit stop yaptık, bu da bizi orta stint için geri adım attırdı ve baskı altında bıraktı."
"Sonra Lando ile mücadele ederken çok zaman kaybettim ve ardından sert lastikle pite girmek oldukça saçmaydı.
"Sert lastiğin harika bir lastik olmayacağını biliyorduk ama riski Lewis ve benim aramda bölüştürmek istedik çünkü stinti uzatsaydık Charles'ın tehdidi altında olabilirdik."
"Açıkçası, podyumda olamadığım için biraz hayal kırıklığına uğradım ama Lewis harika bir iş çıkardı ve takım olarak gerçekten umut verici birkaç yarıştan olumlu sonuçlar alıyoruz."
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