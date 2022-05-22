Russell: "İspanya GP, son turlarda hayatta kalma yarışına döndü"

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Mercedes, İspanya Grand Prix'si hafta sonunun başından beri oldukça güçlü görünüyordu ve takım, Barselona'ya getirdiği güncellemeler ile dalgalanma sorununu kontrol altına alabildiğini açıklamıştı.

Russell, yarışın büyük bir çoğunluğunda Max Verstappen ve Sergio Perez'e karşı savunma yapmak zorunda kaldı. Uzun süren savunmanın ardından İngiliz pilot, Red Bull pilotlarını ardında tutamadı ve sonunda yarışı üçüncü sırada tamamladı. Böylelikle yılın ikinci podyumunu alırken, bu yılki tüm yarışları ilk beşte bitirmeyi sürdürdü.

Yarıştan sonra Russell şunları söyledi: "Bugün çok zorluydu. Max'ı arkada tutabilmek için her şeyimi verdim. Muhteşem bir iş yaptı."

"Burada olmaktan gurur duyuyorum. Çok fazla çalışmamız gerekti. Bu, Brackley ve Brixworth'deki herkes için, onlara teşekkürler."

Mercedes pilotlarına yarış sırasında bazen aracı soğutmaları gerektiği söyledi.

Russell, "Son turlar çok zordu, bir hayatta kalma yarışıydı."

"Eve üçüncülükle dönmekten çok gururluyum ve buradaki tüm taraftarlara teşekkürler. Hafta sonu boyunca muhteşemdiler ve F1'e gösterilen destek inanılmaz. Burada olmak harika." dedi.

Russell son olarak, "Red Bull'u aynalarımdan gördüğümde, arkada tutmak için maksimumu verdim ve keyifliydi, iyi birkaç turdu ve üçüncü olduğumuz için memnunum, çok fazla puan aldık." diye ekledi.

Güçlü sonuca rağmen, Mercedes hâlâ takımlar şampiyonasında lider Red Bull'un 75 puan ve ikinci sıradaki Ferrari'nin 49 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images