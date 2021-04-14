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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Russell, Imola'da geçen yılki hatasını telafi etmek istiyor

Ekleyen:
, Editör

Williams Formula 1 pilotu George Russell, Emilia Romagna GP öncesi verdiği demeçte, bu yılki yarışta, geçen yıl güvenlik aracı arkasında yaptığı hatayı telafi etmek istediğini belirtti.

Russell, Imola'da geçen yılki hatasını telafi etmek istiyor

Geçen yılki Imola yarışında Red Bull pilotu Max Verstappen'in lastik patlatıp güvenlik aracına sebep olmasından Russell, kariyerinin ilk puanını almaya doğru gidiyordu.

Russell, güvenlik aracının arkasındaki sıranın başındaydı ve lastiklerini ısıtmaya çalışırken kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı.

Bu yarış dışı kalmayla birlikte Russell, bir kez daha Williams ile puan alamamış oldu.

Bu yarıştan yaklaşık 5 ay sonra Imola'da bir başka yarış daha yapılacak ve Russell, bu yılki yarışa bir "telafi" gözüyle bakıyor.

Genç pilot, “Imola'nın harika ve hızlı bir pisti var, burada aracınıza güvenebilmeniz gerekiyor. Bazı yeni pistlerin aksine, kendine özgü bir karakteri var. Imola'nın takvime geri dönmesine çok sevindim."

"Geçen yıl bu pistte güvenlik aracının arkasında kaza yaptım ve muhtemelen kariyerinin en büyük hatasıydı. Bu pist hataları affetmiyor ve bence zaten öyle de olmalı. Umarım bu hafta sonu geçen yılki başarısızlığı telafi edebilirim." dedi.

Nicholas Latifi ise şunları ekledi: "Imola'ya geri döndüğüm için mutluyum: Geçen yıl bu pist aracımıza uygundu ve sezonun kendi açımdan için en iyi sonuçlarından biri elde ettim."

"Özellikle sert rüzgarın çok rahatsız edici olduğu Bahreyn'deki yarışın ardından, bu hafta sonu aracın nasıl davranacağını anlamak ilginç olacak."

"Bu hafta sonu burada üç antrenman seansının tamamına sahip olmak güzel olacak. Çünkü 2020'de sadece bir antrenman seansı vardı. Bu, yarışa daha iyi hazırlanmanıza ve daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak."

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Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Kemal Şengül

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