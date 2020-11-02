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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Russell: "Imola kazası, kariyerimdeki en büyük hataydı"

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Russell: "Imola kazası, kariyerimdeki en büyük hataydı"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Erwin Jaeggi
Çeviren: Abdullah Çelik

George Russell, Formula 1'deki ilk puanlarını kazanmaya doğru giderken yaptığı kazanın kariyerindeki en büyük hata olduğunu söyledi.

Russell, Imola'daki yarışta 11. sıraya kadar yükselmişti ve Max Verstappen'in kazasıyla 10. sıraya yani puan kazanabileceği pozisyona yükselmiş oldu.

Ancak Russell, güvenlik aracı arkasında ilerlerken Acque Minerali virajı öncesinde hata yaparak spin attı ve duvara vurdu.

Russell, "En başından sonuna kadar deliler gibi zorluyordum. Güvenlik aracı arkasında lastikleri gerekli sıcaklıkta tutmak için her şeyimi veriyordum. Gerçekten sınırı bulmaya çalışıyordum."

"Bahanem yok. Vites değiştirirken küçük bir tümseğe vurdum ve aracı kurtaramadan doğrudan duvara vurdum. Kesinlikle sinir bozucuydu." dedi.

Russell, kariyeri boyunca birkaç defa puan kazanmaya yaklaşsa da bir türlü bunu başaramadı. Bir daha ne zaman fırsat bulacağını bilmeyen Russell, hatanın acı verici olduğunu söyledi.

Russell, "Muhtemelen kariyerimde yaptığım en büyük hataydı."

"Alt serilerde bir hata yaptığınızda, bir yarışı ya da galibiyeti kaybettiğinizde, bir sonraki sefer gittiğinizde yine aynı pozisyonda olabileceğinizi bildiğiniz için daha çok üzülüyorsunuz."

"Takım bu hafta sonu harika iş başardı ve bu yarıştan çıkarabileceğimiz çok sayıda olumlu şey var.  Bu pozisyondaydık çünkü çok agresif bir yarış geçiriyorduk."

"Masada hiçbir şey bırakmamıştık. Evet bu yüzden oradaydık ancak aynı sebeple yarış dışı kaldık." dedi.

 

Russell, kazanın ardından aracından çıktıktan sonra uzun süre kaskını çıkarmadan pist kenarında oturdu ve hemen padoğa dönmedi.

Russell, "Dürüst olmam gerekirse o an yaşananlara inanamıyordum. Amatör hatasıydı, bu yüzden olanlara inanamıyordum. Tam olarak hayal kırıklığı yaşıyordum ve yaptığım hata nedeniyle sinirim bozulmuştu."

"Kariyerimde daha önce de zor zamanlarım oldu. Böyle bir hata çok tuhaf çünkü gerçekten toy hatasıydı."

"Bu hafta sonu nedeniyle çok pozitif ve memnun olmalıyız. Kendimize göre inanılmaz hızlıydık."

"Ancak sonuç olarak bu deneyimden ders çıkaracağım. Araçlar acımasızlar ve soğuk koşullarda çok kullanılmış lastiklerle sizi avlayabiliyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar George Russell
Editör Luke Smith

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