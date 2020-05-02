Russell: "İlk yarışlarda "avantaj" kazanmak için çok fazla antrenman yapıyorum"

F1 şu anda COVID-19 salgını nedenle bekleme sürecinde fakat sezonun 5 Temmuz'daki Avusturya GP ile başlaması için arka planda çok fazla çalışma yapılıyor.

Ancak Temmuz ayında yarışlar tekrar başlasa bile sürücüler daha önce hiç karşılaşmadıkları bazı zorlukla karşı karşıya olacaklar.

Bu zorluklardan bir tanesi, aylar sonra ilk kez F1 aracı sürmeleri olacak. Normalde sürücüler Aralık ayından Şubat ayına kadar F1 aracı süremiyor. Ama şimdi Şubat ayından Temmuz ayına kadarki 5-6 aylık süreçte hiç araç sürememiş olacaklar.

George Russell, bundan ötürü bazı isimlerin "paslanabileceğini" ve bu durumdan avantaj elde edilmek için çok fazla antrenman yaptığını söyledi.

Russell, “Evde kalmak bana formumu daha da arttırma şansı veriyor."

“Ama bence hepimiz için inanılmaz zor olacak. Sonuçta ne kadar antrenman yaparsanız yapın, yarış formunuzu kaybediyorsunuz."

"Bahçede koşmak ya da spor salonunda ağırlık kaldırmak, Silverstone'da 200 mil hızla sürüş yapmakla aynı şey değil ve geri döndüğümüzde g kuvvetleri bizi ilk antrenman seansında çok zorlayacak."

“Ama dediğim gibi, o ana hazırlanmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum."

“Genellikle herkes inanılmaz yüksek seviyelerde oluyor. Tüm sürücüler dünyanın en iyisi ve her zaman çok yarışıyoruz."

“Ama bence başlangıcın ertelenmesi, geri döndüğümüzde umarım bazı avantajlar getirecek."

"Eğer diğer pilotlar ilk birkaç yarışta hâlâ paslıysa ve hata yapacaklarsa, onlardan biri olmadığımdan emin olmalıyım."

"Takım açısından bakarsak, bir daha asla elde edemeyeceğimiz fırsatlar olduğunu anlatmam ve etrafımdaki insanları motive etmem gerekiyor. Bu sayede, geri döndükten sonraki birkaç yarıştan en iyi şekilde yararlandığımızdan emin olabiliriz." dedi.