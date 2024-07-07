Russell: "İlk üç ya da dört yarışın ardından bu sonucu hayal bile edemezdik"

Mercedes'in yükselişi Silverstone'da da devam etti ve sıralama turlarında ilk çizgiyi almayı başardılar.

Pole pozisyonunu kazanan George Russell, şöyle dedi: "Bu kesinlikle bir Cumartesi günü yaşadığım en iyi hislerden biri. Araç inanılmazdı."

"Q3'e çıktığımızda araç gerçekten iyi hale geldi ve çizgiyi geçip ilk sırada olduğumu görmek, kesinlikle en güzel hislerden biriydi."

"İlk üç ya da dört yarıştan sonra bunu hayal bile edemezdik. Yani evet, iyi hissettiriyor."

"Kanada'ya bu güncellemeleri getirdiğimizden beri harika hissediyorum. Bugün de gerçekten harikaydı."

"Dün ilk antrenman seansında gerçekten hızlıydık. İkinci antrenman seansında zorlandık ama bu koşullarda araç mükemmel bir aralıktaydı ve tur gerçekten çok güzeldi."

"Yarın için bir garanti yok elbette ama şu anda iyi bir noktadayız."

"Takım olarak en son ne zaman ilk çizgiyi aldık hatırlamıyorum, muhtemelen 2021 hatta daha önce."

Yarış temposu sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Gerçekçi olmak gerekirse Lando ve Max'in muhtemelen 0.1 ya da 0.2 saniye gerisinde olduğumuzu biliyoruz fakat önümüzde yakın bir mücadele var."

"Fakat hava durumu büyük rol oynayacak. Son birkaç gündür yağmur yağıyor ve kuruyor. Yarın da biraz yağmur bekleniyor. Muhtemelen havanın çok değişken olacağı Montreal tarzı bir yarışa gidiyoruz."

"Yani uzun bir yarış olacak. Şu anda iyiyiz ama puanı yarın alacağız."