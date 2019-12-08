Russell: "İlk tur performansımı geliştirmeliyim"

Williams pilotu, bu yıl Formula 1'de yarışmaya başladı ve geride kalan 21 yarışın tamamında sıralama turlarında takım arkadaşı Robert Kubica'yı mağlup etti.

Ancak Kubica, sürekli olarak Russell'ı ilk turda geçmeyi başardı ve yarışın ilk bölümünü İngiliz pilotun önünde geçti.

Sezonu puansız tamamlayan tek isim olan Russell, 2020'de ana odak noktasının bu olacağını dile getirdi.

"Sezonun son yarısına bakarsam hikayem tamamen aynıydı. Robert beni ilk turda geçmeyi başardı çünkü iyi startlar almayı başaramadım, çünkü yeterince agresif olmayı başaramadım."

Ama sonrasında iyi bir tempo yakaladım ancak geçiş yapmakta zorlandığım için onu -sadece- yarış ortasında geçebildim."

"Abu Dhabi Grand Prix'sinin son bölümündeki tempomuz gerçekten çok güçlüydü. Bu yüzden genel olarak ilk turlardaki performansımı geliştirmem gerekiyor. Aynı zamanda iyi bir araca da ihtiyacım var. Ama sezonu iyi şekilde bitirdiğim için mutluyum."

Williams'ın yarış mühendisi Dave Robson da genç sürücüyü övdü.

"George ilk sezonunda çok zor şartlarda yarıştı. Bununla birlikte yeteneğiyle, sürüşüyle ve tutkusuyla, olağanüstü bir F1 pilotu olmak için gereken her şeye sahip."

Russell gelecek yıl Williams'ta kalacak fakat takım arkadaşı Nicholas Latifi olacak.