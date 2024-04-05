Russell: "İlk seanstaki performansımız çok iyiydi"
George Russell, aracın bu hafta sonu sergilediği performanstan memnun görünüyor.
Zak Mauger / Motorsport Images
Mercedes cuma günkü ilk antrenman seansında iyi bir performans gösterirken, ikinci seansta yağmur nedeniyle çok tur atmadı.
Günün ardından değerlendirmelerde bulunan Russell şöyle dedi: "İkinci seansta tur atamamak buradaki taraftarlar ve evlerinde seansı seyreden herkes için elbette üzüncü verici."
"Umarım FIA tüm takımların 3. antrenman seansına bir başka lastik hamuru taşımasına izin verir çünkü normalde 3. antrenman seansında çok fazla tur atmıyoruz, sadece sıralama için antrenman yapıyoruz."
"Bu bizim ve taraftarlar için harika olur. Umarım bu tür koşullar için bir çözüm buluruz çünkü bu ilk kez olmuyor ve kesinlikle son kez de olmayacak."
Soğuk şartların araca uygun olup olmadığı sorusuna Russell, "1. antrenman seansında kesinlikle beklediğimizden daha iyi bir performans gösterdik."
"Bu hoş bir sürpriz oldu. Aracın tek turdaki performansı gayet iyiydi ve Lewis'le beraber dengeden gerçekten memnunduk."
"Hava biraz daha soğuk olduğunda daha iyi performans gösteriyorduk ancak bu aracı değişken koşullarda daha tutarlı hale getirmeye çalışmak için birçok test yapıyoruz."
"Her şeyi zaman zaman gösterecek. Denemek istediğimiz bazı ilginç şeyler olduğu için 2. antrenman seansı kesinlikle herkes için bir kayıptı. Fakat Formula 1'in doğası bazen böyle." dedi.
Yarış tahmini sorulduğunda Russell, "Çok zorlu olacak çünkü sıralama turlarında tek turluk lastikler kullanıyorsunuz, bu lastikle birden fazla tur atamıyorsunuz."
"Çoğu pilotun sıralama turları için sadece üç seti, dört seti oluyor. Dolayısıyla, iki set yeni lastikle Q3'e girmeniz gerekiyor ve her fırsatta bu turları en iyi şekilde atmanız gerekiyor."
"Fakat yarışta çok yüksek bir aşınma göreceğiz ve odak noktası da bu olacak." dedi.
George Russell, Mercedes F1 W15, Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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