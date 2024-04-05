Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

Russell: "İlk seanstaki performansımız çok iyiydi"

George Russell, aracın bu hafta sonu sergilediği performanstan memnun görünüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
George Russell, Mercedes F1 W15

Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes cuma günkü ilk antrenman seansında iyi bir performans gösterirken, ikinci seansta yağmur nedeniyle çok tur atmadı.

Günün ardından değerlendirmelerde bulunan Russell şöyle dedi: "İkinci seansta tur atamamak buradaki taraftarlar ve evlerinde seansı seyreden herkes için elbette üzüncü verici."

"Umarım FIA tüm takımların 3. antrenman seansına bir başka lastik hamuru taşımasına izin verir çünkü normalde 3. antrenman seansında çok fazla tur atmıyoruz, sadece sıralama için antrenman yapıyoruz."

"Bu bizim ve taraftarlar için harika olur. Umarım bu tür koşullar için bir çözüm buluruz çünkü bu ilk kez olmuyor ve kesinlikle son kez de olmayacak."

Soğuk şartların araca uygun olup olmadığı sorusuna Russell, "1. antrenman seansında kesinlikle beklediğimizden daha iyi bir performans gösterdik."

"Bu hoş bir sürpriz oldu. Aracın tek turdaki performansı gayet iyiydi ve Lewis'le beraber dengeden gerçekten memnunduk."

"Hava biraz daha soğuk olduğunda daha iyi performans gösteriyorduk ancak bu aracı değişken koşullarda daha tutarlı hale getirmeye çalışmak için birçok test yapıyoruz."

"Her şeyi zaman zaman gösterecek. Denemek istediğimiz bazı ilginç şeyler olduğu için 2. antrenman seansı kesinlikle herkes için bir kayıptı. Fakat Formula 1'in doğası bazen böyle." dedi.

Yarış tahmini sorulduğunda Russell, "Çok zorlu olacak çünkü sıralama turlarında tek turluk lastikler kullanıyorsunuz, bu lastikle birden fazla tur atamıyorsunuz."

"Çoğu pilotun sıralama turları için sadece üç seti, dört seti oluyor. Dolayısıyla, iki set yeni lastikle Q3'e girmeniz gerekiyor ve her fırsatta bu turları en iyi şekilde atmanız gerekiyor."

"Fakat yarışta çok yüksek bir aşınma göreceğiz ve odak noktası da bu olacak." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W15, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

George Russell, Mercedes F1 W15, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Hamilton: "Harika bir seans geçirdik, araçta çok mutluyum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı

Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı

Formula 1
Japonya GP
Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı
Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"
Sainz: "İyi durumdayız fakat Red Bull'u yenmek zor olacak"

Sainz: "İyi durumdayız fakat Red Bull'u yenmek zor olacak"

Formula 1
Japonya GP
Sainz: "İyi durumdayız fakat Red Bull'u yenmek zor olacak"

Son Haberler

2024 Japonya GP 3. antrenman seansı: Red Bull'ların ilk iki sırada bitirdiği seansta Verstappen lider

2024 Japonya GP 3. antrenman seansı: Red Bull'ların ilk iki sırada bitirdiği seansta Verstappen lider

F1 Formula 1
Japonya GP
2024 Japonya GP 3. antrenman seansı: Red Bull'ların ilk iki sırada bitirdiği seansta Verstappen lider
Canlı anlatım: Japonya GP 3. antrenman seansı

Canlı anlatım: Japonya GP 3. antrenman seansı

F1 Formula 1
Japonya GP
Canlı anlatım: Japonya GP 3. antrenman seansı
Ferrari, Melbourne'deki F1 formunu Japonya'da neden tekrarlayamayabilir?

Ferrari, Melbourne'deki F1 formunu Japonya'da neden tekrarlayamayabilir?

F1 Formula 1
Ferrari, Melbourne'deki F1 formunu Japonya'da neden tekrarlayamayabilir?
2024 MotoGP Arjantin Grand Prix'si neden iptal edildi?

2024 MotoGP Arjantin Grand Prix'si neden iptal edildi?

MGP MotoGP
Arjantin GP
2024 MotoGP Arjantin Grand Prix'si neden iptal edildi?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye