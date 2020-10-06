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Formula 1 / Son dakika

Russell: "İlk F1 testimden sonra gözlerim kan çanağına döndü"

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Russell: "İlk F1 testimden sonra gözlerim kan çanağına döndü"
Ekleyen:
, Editör

George Russell, ilk Formula 1 testinin ardından aracın gücünden ötürü fiziksel olarak çok zorlandığını ve gözlerinin kan çanağına döndüğünü açığa çıkardı.

2017'de GP3 şampiyonluğunu kazanmasının ardından FIA Formula 2'ye geçen Russell, henüz ilk yılında bu şampiyonayı da kazanmayı başardı ve doğrudan Williams ile Formula 1'e geçiş yaptı.

Mercedes'in genç sürücü programında yer almaya devam eden İngiliz pilot, daha önce Mercedes'in simülatöründe binlerce kilometre mesafe tamamladı ve ayrıca takımın aracını da sürdü.

İlk testini 2017 yılında Portekiz'in Portimao pistinde 2015 Mercedes W06 le yapan İngiliz pilot, ilk deneyiminin kendisinde kalıcı izlenimler bıraktığını söyledi.

Russell, "İnanılmaz derecede hızlıydı. Dürüst olmak gerekirse insanın aklını başından alıyordu."

"Formula 3 aracından Formula 1 aracına ilk kez geçtiğimde, zihnim bunu idrak edemedi. Hissettiğim ilk şey hızdı."

"Frenlemeye bakarsak, saatte 200 mil hızla bir viraja doğru ilerliyorsunuz ve virajdan 100 metre önce fren yapıyorsunuz, ki bu kesinlikle çılgınca bir şey. Konsantre olmak zordu."

"Aslında bir F1 aracındaki ilk günümden sonra gözlerim kanlandı ve bence bu sadece hızdan kaynaklanıyordu. Aracı kullandığım ilk üç gün aynı şey oldu ve günün sonunda gözlerim tamamen kan çanağıydı."

"Yani bu inanılmaz. Vücudun bu beygirlere alışması zaman alıyor. Şimdi buna tamamen alışkınım ama o zaman aklımı başından alıyordu." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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