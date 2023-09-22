Russell: "İkinci sıradan çok uzakta değiliz"

Singapur'da Mercedes galibiyet mücadelesi içerisindeyken, Red Bull kötü bir hafta sonu geçirerek oldukça geride kalmıştı.

Red Bull'un bu sezon sahip olduğu performansa Suzuka'da geri dönmesi bekleniyordu ve şu ana kadar öyle de oldu. Max Verstappen Cuma günü iki antrenman seansında da zirveye yerleşti. Red Bull'a kıyasla Mercedes ise dağınık bir gün geçirdi.

Mercedes pilotu Russell, Cuma gününü şu cümlelerle özetledi: "Biraz makul bir gündü."

"Red Bull performansına geri döndü ki bunun büyük bir sürpriz olduğunu düşünmüyorum."

"Şu anda ikinci sıradan çok uzakta değiliz, sanırım 0.2 saniye fark var. Ferrari ve Lando [Norris, McLaren] arasında iyi bir mücadele olacak. Ama aynı zamanda, sıralama turlarında sık sık gördüğünüz gibi Alex [Albon, Williams] gibi pilotlar da var."

George Russell, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Aşırı miktarda lastik aşınması var gibi görünüyor. Suzuka'da durum gerçekten garip, dünyanın en iyi pistlerinden biri ama bu yıl sanki asfalt gerçekten bozulmuş ve araçlar asfaltın üstünde kayıyor. Bu da pistte bize biraz garip bir his veriyor ve lastiklerin aşınmasına katkıda bulunuyor."

Aracın şu anki performansı sorulduğunda Russell, araçta bazı belirsizlikler olduğundan bahsetti.

"Bence şu anda birkaç bilinmeyen var."

"Sanırım orta lastikten yumuşak lastiğe büyük bir adım attık ki bu kendimiz için bile biraz şaşırtıcıydı."

"Bence Q3'te ön sıralar için basit bir mücadele görmeyeceğiz. Bazıları sıralama turlarında diğerlerine göre daha yumuşak lastikler kullanabilir, dolayısıyla strateji önemli olacak. Üçüncülük elde edebileceğimizi düşünüyorum."