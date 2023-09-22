Prime'a abone ol
Önceki / Norris: "Japonya'da ikincilik için McLaren ve Ferrari çekişecek" Sonraki / Leclerc: "Red Bull'dan çok da uzakta değiliz"
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Russell: "İkinci sıradan çok uzakta değiliz"

George Russell, bu hafta sonu Japonya Grand Prix'si için ikincilik mücadelesine yakın olduklarını düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
George Russell, Mercedes F1 W14

Singapur'da Mercedes galibiyet mücadelesi içerisindeyken, Red Bull kötü bir hafta sonu geçirerek oldukça geride kalmıştı. 

Red Bull'un bu sezon sahip olduğu performansa Suzuka'da geri dönmesi bekleniyordu ve şu ana kadar öyle de oldu. Max Verstappen Cuma günü iki antrenman seansında da zirveye yerleşti. Red Bull'a kıyasla Mercedes ise dağınık bir gün geçirdi.

Mercedes pilotu Russell, Cuma gününü şu cümlelerle özetledi: "Biraz makul bir gündü."

"Red Bull performansına geri döndü ki bunun büyük bir sürpriz olduğunu düşünmüyorum."

"Şu anda ikinci sıradan çok uzakta değiliz, sanırım 0.2 saniye fark var. Ferrari ve Lando [Norris, McLaren] arasında iyi bir mücadele olacak. Ama aynı zamanda, sıralama turlarında sık sık gördüğünüz gibi Alex [Albon, Williams] gibi pilotlar da var."

George Russell, Mercedes-AMG

George Russell, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Aşırı miktarda lastik aşınması var gibi görünüyor. Suzuka'da durum gerçekten garip, dünyanın en iyi pistlerinden biri ama bu yıl sanki asfalt gerçekten bozulmuş ve araçlar asfaltın üstünde kayıyor. Bu da pistte bize biraz garip bir his veriyor ve lastiklerin aşınmasına katkıda bulunuyor." 

Aracın şu anki performansı sorulduğunda Russell, araçta bazı belirsizlikler olduğundan bahsetti. 

"Bence şu anda birkaç bilinmeyen var."

"Sanırım orta lastikten yumuşak lastiğe büyük bir adım attık ki bu kendimiz için bile biraz şaşırtıcıydı."

"Bence Q3'te ön sıralar için basit bir mücadele görmeyeceğiz. Bazıları sıralama turlarında diğerlerine göre daha yumuşak lastikler kullanabilir, dolayısıyla strateji önemli olacak. Üçüncülük elde edebileceğimizi düşünüyorum."

paylaşım
yorumlar

Norris: "Japonya'da ikincilik için McLaren ve Ferrari çekişecek"

Leclerc: "Red Bull'dan çok da uzakta değiliz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
FIA, Singapur'da Verstappen'e ceza vermeleri gerektiğini kabul etti

FIA, Singapur'da Verstappen'e ceza vermeleri gerektiğini kabul etti

Formula 1
Japonya GP

FIA, Singapur'da Verstappen'e ceza vermeleri gerektiğini kabul etti FIA, Singapur'da Verstappen'e ceza vermeleri gerektiğini kabul etti

Gasly: "Singapur'da Red Bull'u geride tutmak için elimden geleni yaptım"

Gasly: "Singapur'da Red Bull'u geride tutmak için elimden geleni yaptım"

Formula 1
Japonya GP

Gasly: "Singapur'da Red Bull'u geride tutmak için elimden geleni yaptım" Gasly: "Singapur'da Red Bull'u geride tutmak için elimden geleni yaptım"

Hamilton, Wolff'e katılmıyor: "W14'ü çöpe atmayacağız"

Hamilton, Wolff'e katılmıyor: "W14'ü çöpe atmayacağız"

Formula 1

Hamilton, Wolff'e katılmıyor: "W14'ü çöpe atmayacağız" Hamilton, Wolff'e katılmıyor: "W14'ü çöpe atmayacağız"

George Russell Daha fazlası
George Russell
Mercedes, Russell'ın aracını sıralama turlarına yetiştirmeye çalışıyor

Mercedes, Russell'ın aracını sıralama turlarına yetiştirmeye çalışıyor

Formula 1
Japonya GP

Mercedes, Russell'ın aracını sıralama turlarına yetiştirmeye çalışıyor Mercedes, Russell'ın aracını sıralama turlarına yetiştirmeye çalışıyor

Russell, Singapur F1 kazasına rağmen "zar atmaya" devam edecek

Russell, Singapur F1 kazasına rağmen "zar atmaya" devam edecek

Formula 1
Japonya GP

Russell, Singapur F1 kazasına rağmen "zar atmaya" devam edecek Russell, Singapur F1 kazasına rağmen "zar atmaya" devam edecek

Russell: "Kendimi ve takımı hayal kırıklığına uğrattım"

Russell: "Kendimi ve takımı hayal kırıklığına uğrattım"

Formula 1
Singapur GP

Russell: "Kendimi ve takımı hayal kırıklığına uğrattım" Russell: "Kendimi ve takımı hayal kırıklığına uğrattım"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Alpine, WEC sürüşü için Schumacher'i test etmeye hazır

Alpine, WEC sürüşü için Schumacher'i test etmeye hazır

Formula 1
Japonya GP

Alpine, WEC sürüşü için Schumacher'i test etmeye hazır Alpine, WEC sürüşü için Schumacher'i test etmeye hazır

Hamilton: "Red Bull bu hafta sonu kazanamazsa bir şeyler var demektir"

Hamilton: "Red Bull bu hafta sonu kazanamazsa bir şeyler var demektir"

Formula 1
Japonya GP

Hamilton: "Red Bull bu hafta sonu kazanamazsa bir şeyler var demektir" Hamilton: "Red Bull bu hafta sonu kazanamazsa bir şeyler var demektir"

Mercedes, "gerçekten hızlı" W14 F1 aracını çöpe atmaktan çekinmiyor

Mercedes, "gerçekten hızlı" W14 F1 aracını çöpe atmaktan çekinmiyor

Formula 1

Mercedes, "gerçekten hızlı" W14 F1 aracını çöpe atmaktan çekinmiyor Mercedes, "gerçekten hızlı" W14 F1 aracını çöpe atmaktan çekinmiyor

Son Haberler

Verstappen: "Burada güçlü olacağımızı biliyordum"

Verstappen: "Burada güçlü olacağımızı biliyordum"

F1 Formula 1
Japonya GP

Verstappen: "Burada güçlü olacağımızı biliyordum" Verstappen: "Burada güçlü olacağımızı biliyordum"

MotoGP Hindistan sıralama turları: Bezzecchi pole pozisyonunda, Honda 5-6!

MotoGP Hindistan sıralama turları: Bezzecchi pole pozisyonunda, Honda 5-6!

MGP MotoGP
Hindistan GP

MotoGP Hindistan sıralama turları: Bezzecchi pole pozisyonunda, Honda 5-6! MotoGP Hindistan sıralama turları: Bezzecchi pole pozisyonunda, Honda 5-6!

Hindistan sprint yarışı ve ana yarış sıcaklık nedeniyle kısaltılacak!

Hindistan sprint yarışı ve ana yarış sıcaklık nedeniyle kısaltılacak!

MGP MotoGP
Hindistan GP

Hindistan sprint yarışı ve ana yarış sıcaklık nedeniyle kısaltılacak! Hindistan sprint yarışı ve ana yarış sıcaklık nedeniyle kısaltılacak!

2023 Japonya GP: Verstappen büyük farkla pole'de, McLaren 2-3!

2023 Japonya GP: Verstappen büyük farkla pole'de, McLaren 2-3!

F1 Formula 1
Japonya GP

2023 Japonya GP: Verstappen büyük farkla pole'de, McLaren 2-3! 2023 Japonya GP: Verstappen büyük farkla pole'de, McLaren 2-3!

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol