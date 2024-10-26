Russell, 30G'lik kuvvetle bariyerlere çarptı
George Russell, ikinci antrenmanda yaşadığı kaza sonrası açıklamalarda bulundu.
Mercedes pilotu George Russell, Meksika Grand Prix'si 2. antrenmanında bariyere çarparak 30G'lik bir kuvvete maruz kaldı.
Tıbbi merkeze götürülen İngiliz pilot, kontrollerin ardından iyi olduğu belirtilerek taburcu edildi. Kazanın, Pirelli lastik testine ayrılan seansta meydana gelmesi, Mercedes için hasarı bir nebze olsun azalttı.
Kaza anında C4 performans lastiği ile tur atan Russell, 8. virajda çok fazla kerb'e çıkarak aracın arka tarafının kontrolünü tamamen kaybetti ve bariyerlere çarptı.
Kokpitten çıkarken kaburgalarını tutan ve acı içinde olduğu görülen Russell, medikal araçla doğrudan tıbbi merkez'e götürüldü.
Kazanın ardından padoka geri dönen Russell, kazayı şu sözlerle anlattı: "Araç, asfalta çarpmaya başladı ve ben de kontrolü sağlamaya çalışamayacak şekilde virajı dönüyordum."
"Bu durum sinir bozucu çünkü ilk antrenmanda gerçekten güçlü ve hızlıydık. Aynı çizgiyi kullanarak o virajı dönmeye çalıştım fakat ikinci antrenmanda araç kontrolümden çıktı.”
"İkinci antrenman, Pirelli lastik testi olduğu için hafta sonuna yönelik pek bir şey öğrenmeyeceğimiz bir seanstı. Bu yüzden 3. antrenman seansı önemli olacak."
"Bu gece takım için yine yapılacak çok iş var. Şu sıralar sürekli bir şeyler ters gidiyor gibi görünüyor. Umarım aracı toparlayabiliriz."
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