Russell: "İki sene önce Sakhir'de kaçan zafer sonrası üzülmedim"

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Mercedes ile ilk yarışına 2020 Sakhir GP'sinde çıkan Russell, o yarışta COVID-19'a yakalandığı için piste çıkamayan Lewis Hamilton'ın koltuğuna geçmişti.

İkinci sırada başladığı yarışın startında liderliğe yükselen Russell, 63. turdaki güvenlik aracı periyoduna kadar liderdi. Güvenlik aracı periyodunda pite gelen Russell, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın lastikleriyle piste gönderilmesinden ötürü sonraki tur bir daha pite girerek beşinciliğe düştü!

Yarış yeniden başlayınca yavaş pit nedeniyle dördüncülüğe kadar gerileyen Bottas'ı hızlıca geçen Russell, sonrasında hemen önündeki Lance Stroll ve Esteban Ocon'u geçmiş ve lider Sergio Perez'in peşine düşmüştü -ta ki lastik patlattığı için tekrar pite girmek zorunda kalana kadar!

Sonuç olarak damalı bayrağı ancak 9. sırada görebilen Russell, ilk zaferi için 2022 Brezilya GP'sine kadar beklemek zorunda kaldı.

High Performance Podcast'e bu dramatik yarıştan söz eden Russell, "Zaferi bir lastik patlaması sonucu kaybettim. Ancak bu lastik patlaması aynı zamanda bana geri dönüp Valtteri'yi tekrar geçme fırsatı verdi ki bu da bir bakıma yarışı farklı kazanmaya oranla daha iyi bir seçenekti."

"Açıkçası o yarışı inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğramış ve podyumun en üst basamağında yer alamadığım için üzgün bir şekilde bitirdim; ancak sadece 24 saat içinde, bunun belki de kılık değiştirmiş bir lütuf olduğunu düşündüm."

"Neler yapabileceğimi göstermek için böyle bir fırsatım vardı. Bence oraya çıkıp o yarışı kazansaydım, muhtemelen saygı görmeyecektim, nitekim kolay bir galibiyet elde etmiş olacaktım."

"Oysa insanlar benim her bir puan için savaştığımı gördüler, startta öne atıldığımı, yeniden yükselebilmek için savaştığımı, lastik patlattığımda tutkulu bir şekilde mücadele ettiğimi izlediler ve benimle birlikte bir yolculuktaymış gibi hissettiler."

"O yarışı kazanmış olsaydım, bu benim için hiçbir şeyi değiştirmeyecekti. Şampiyon olmak için buradayım ve o yarışı kazansaydım bugün ne daha mutlu ne de daha üzgün olurdum."

George Russell, Mercedes F1 W11 EQ Performance, makes a pit stop