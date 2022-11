Russell, iki sene önce Bottas ile yaptığı kazanın kendisine Mercedes koltuğuna mal olacağını düşünmemiş

Bu sezon itibariyle uzun süredir beklediği Mercedes koltuğuna geçen Russell, takımla ilk sezonunu Macaristan'da pole pozisyonu ve Brezilya'daki zafer gibi başarılarla kapatmayı başardı.

Ancak Russell'ın bu noktaya gelmesi pek kolay olmadı, nitekim kendisi geçtiğimiz üç sezonu puan için nadiren mücadele edebilen Williams'ta geçirmiş ve eline geçen nadir fırsatları değerlendirerek ancak birkaç puan toplayabilmişti.

Russell için en büyük fırsatlardan birisi hiç şüphesiz ki 2021 Emilia-Romagna GP idi, o yarışta da tempo tutturamayan Bottas ile büyük bir kaza yaparak yarışa veda etmiş, kazadan sonra Bottas ile tartışması bir süre gündemden düşmemişti.

Kazadan uzun bir süre sonra olup bitenleri yorumlayan Russell, aşırı tepki verdiğini itiraf etse de sadece puan kazanmak istediğini söylüyor.

High Performance Podcast'e konuşan Russell, "Williams ile durumum ortadaydı; iki yıldır takımdaydım ve henüz puan alamamıştım."

"Şampiyonayı sekizinci, dokuzuncu, onuncu sırada bitiren takımlar genellikle bütün bir sezon boyunca 10 puandan fazlasını alamazlar. Dolayısıyla bir ya da iki puan kazanma fırsatını yakalayabilirseniz, bu takım için çok büyük bir şeydir."

"Ayrıca takımlar şampiyonasını sekizinci veya dokuzuncu sırada bitirmeniz durumunda on milyonlarca dolarlık ekstra para ödülüne de ulaşıyorsunuz."

"Eğer böyle bir araçla 11. sıraya kadar yükseldiyseniz her şeyinizi ortaya koymanız gerekir. Muhafazakar davranır ve 'Bay İstikrar' rolünü oynarsanız puan kazanamazsınız."

"Dolayısıyla o esnada Valtteri'nin bir Mercedes pilotu olduğu aklımın ucundan bile geçmedi. Bu kendim ve takımım için puan alabileceğim bir fırsattı ve bunu değerlendirmeliydim. Ancak kendimi saatte 330 kilometre hızla çimlerin üzerinde yanlamasına dönerken buldum." dedi.

Russell kazaya verdiği tepkinin "dağınık" olduğunu kabul etti ancak aklının bir köşesinde potansiyel para ödülünün olduğunu söyledi.

"Oldukça korkutucu bir andı çünkü daha önce hiç o hızda, saatte 330 kilometre hızla kaza yapmamıştım."

"DRS ıslak zeminde açıktı, araba spin attı. Pistte yanlamasına gidiyordum, her yerde karbon fiber parçalar uçuşuyordu. Sağımı göremiyorum çünkü kokpitte kilitli kalmış gibiydim. Neye çarpacağımı bilmiyorum ve çarpışmaya hazırlanıyordum."

"Kazadan sonra ilk tepkinizi verirken adrenalin etkisinde kalıyorsunuz. İlk olarak Valtteri'ye öfkelendim ki bu muhtemelen doğru bir şey değildi çünkü gördüğüm bir fırsat şimdi yok olmuştu."

"Mesele Valtteri'ye ya da bir Mercedes'e çarpmış olmam değildi, mesele kaybettiğimiz puanlardı ve onun sorumlu olduğunu düşünüyordum. Bu olay, ani bir karar vermeden önce resmin bütününe başkalarının gözünden bakmam gerektiğine dair bir ders oldu."

"Çok öfkeliydim ve üzerine gittim, elbette o da öfkeliydi. Orta parmaklar ve küfürler havada uçuşuyordu. Pek de hoş olmayan bir durumdu ve bu da benim için gerçekten iyi bir ders oldu - ani yargılara varmadan önce biraz düşünmeniz gerekiyor." dedi.

Marshals clear the damaged car of Valtteri Bottas, Mercedes W12, from the gravel trap