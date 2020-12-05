Russell: "İki günlük hazırlıktan sonra ikincilikten çok memnunum"

Şampiyon Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Mercedes, onun yerine Williams pilotu George Russell'la anlaştı.

Çok kısa sürede Mercedes ortamına alışmaya çalışan Russell, Cuma gününü zirvede tamamlamasının ardından sıralamalarda da güçlü performans sergiledi ve son turuyla, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın sadece 0.026 sn gerisinde ikinci olmayı başardı.

Mercedes ile ilk defa sıralamalarda son seansa geçmeyi başaran Russell, Formula 1'de ilk defa ilk çizgiden başlayacak.

Russell, "Çok yoğun bir hafta sonuydu. Öğrenmem gereken çok fazla şey vardı. Araca, koltuğa, her şeye alışmam gerekiyordu. Çok farklıydı. İlk başta kendimi gerçekten uzaylı gibi hissettim. Dürüst olmam gerekirse, burada farklı bir şekilde sürmek gerekiyor. Williams'ta öğrendiğim şeyleri unutmaya, hızlı aracı sürmeyi yeniden öğrenmeye çalışıyorum. 3. antrenmanda çok fazla şey denedim ancak dürüst olmak gerekirse işe yaramadı. Son antrenman seansının ardından sadece sıralamalarda 3. seansa geçerek mutlu olacaktım."

"Ancak gerçekten bu sonuçtan memnunum. Son turda her şeyi bir araya getirmeyi başardım. Açıkçası 20 milisaniye ile pole pozisyonunu kaçırdığım için üzgünüm ancak geçen hafta sonu bana bu hafta gridde ikinci olacağımı söyleseydiniz, size inanmazdım."

"Bu sonuçtan çok mutluyum. Valtteri son senelerde Lewis'i sıralamalarda çok zorladı. İstatistiksel olarak aralarında 0.1 sn gibi bir fark var. Lewis'in ne kadar harika bir pilot olduğunu biliyoruz. Bu yüzden iki günlük hazırlığın ardından Valtteri'nin hemen arkasında olduğum için memnunum. Bakalım yarın neler yapabileceğiz."

"Yarın önümde kimse olmayacak, uzun zamandır böyle bir şey yaşamadım. Bu açıdan zorlayıcı olacak. Gerçekten zorlayıcı olacak. Sıralamalar en rahat hissettiğim seans. Orada tüm cesaretinizi gösteriyorsunuz."

"Ancak yarın daha rahat olmam gerekiyor. Henüz böyle bir deneyimim olmadı, bu yüzden yarışta elimden geleni yapıp neler yapabildiğime bakacağım." dedi.