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Russell: "İdolüm Schumacher"

Mercedes pilotu George Russell, yarış dünyasındaki idolünün Michael Schumacher olduğunu belirtti.

Russell: "İdolüm Schumacher"
Kemal Şengül
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George Russell, Formula 1'de genellikle kırmızı kaskla yarışırken karşımıza çıktı. Bunun temel sebebi, İngiliz pilotun idol olarak Michael Schumacher'i görmesiydi.

Russell, daha önce yaptığı röportajlarda Schumacher taraftarı olduğunu açıkça belirtmişti ancak son yıllarda bunun değişip değişmediği merak konusuydu.

Özellikle Lewis Hamilton'ın yakaladığı başarılarla, bu durumun değişebileceği düşünülüyordu.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir soru cevap etkinliğine katılan Russell, yarış dünyasındaki idolü sorulduğunda, tereddüt etmeden "Michael Schumacher." yanıtını verdi.

George Russell, Mercedes W10 Mule

George Russell, Mercedes W10 Mule

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Michael Schumacher, Mercedes F1 W03

Michael Schumacher, Mercedes F1 W03

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Takvimde en çok hoşlandığı pist sorulduğunda "Silverstone" yanıtını veren Russell, F1'deki en utanç verici anısının Emilia Romagna GP olduğunu da söyledi.

Orada Valtteri Bottas ile temas yaşamış ve iki pilot da yarış dışı kalmıştı.

Russell, "F1'deki en utanç verici anım muhtemelen 2021 Imola'da, Valtteri'yle olan çarpışmamdı!" dedi.

Ayrıca F1'deki en keyifli yarışının da Mercedes'le katıldığı tek yarış olan Sakhir GP olduğunu söyledi.

Russell, "Katıldığım yarışlar arasında en sevdiğim şüphesiz Mercedes için mücadele ettiğim Sakhir Grand Prix'siydi." dedi.

Mercedes'le ilk podyumunu nerede almak istediği sorusuna, "İlk yarış, Bahreyn'de" yanıtını veren Russell, en çok Silverstone yarışı için heyecanlandığını belirtti.

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