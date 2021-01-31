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Formula 1 / Son dakika

Russell, idol olarak Schumacher'i görüyor

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Russell, idol olarak Schumacher'i görüyor
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Williams Formula 1 pilotu George Russell, çocukluk idolü olarak Michael Schumacher'i işaret etti.

Mercedes'in genç sürücüleri arasında yer alan George Russell, bu yıl Williams'la Formula 1'deki üçüncü yılına girecek.

İngiliz pilot, şimdiye kadar yarıştığı takım arkadaşlarına karşı ciddi bir üstünlük kurmayı başardı ve Mercedes'le katıldığı Sakhir GP performansı büyük beğeni topladı.

The Sportsman'e konuşan Williams F1 pilotu George Russell, idol olarak gördüğü ismin Michael Schumacher olduğunu söyledi.

Russell, tıpkı Esteban Ocon gibi idolü Michael Schumacher'in kırmızı kask tasarımıyla mücadele ediyor.

Russell, Schumacher hakkında, "Onun gerçek bir efsane olduğu apaçık ortada." derken, günümüzdeki pek çok sürücüden ilham aldığını söyledi ve ekledi: "Mümkünse her sürücünün en iyi yönlerini bulur ve onları alırım."

"Saf hızı ve pistte yaptığı şeyle Lewis'ten, her durumdan en iyi şekilde yararlanan Alonso gibi birinden ve gerçekten agresif olan Montoya'dan."

"Ayrıca Jenson Button. Çünkü herkes onun pist dışındaki duruşunu ve basınla olan ilişkisini severdi. O, taraftarların favorisiydi."

Russell, Formula 1'e hazırlanabilmek adına çok fazla çalışma yapmak zorunda kaldığını ve fiziksel olarak sürekli formda olmak zorunda olduğunu söyledi.

"Kendinize bakma ihtiyacınız çok büyük. Formula 1 çok yorucu bir spor, her seferinde iki saat boyunca tam gaz gidiyoruz. Fiziksel ihtiyaç muazzam. Sürekli bilgi almalı veya vermeli, lastikleri ve aracı yönetmeli, mühendisinizle konuşmalı, direksiyon simidinizdeki tuşları değiştirmelisiniz, yani zihinsel boyut da bunu inanılmaz derecede zorlaştırıyor."

"Her şeyin ötesinde, tüm dünyayı dolaşıyoruz. Havaalanına giderken yarım saat harcıyoruz. Sonrasında 14 saatlik bir uçuş için iki saat bekliyoruz. Bunu bir kez yapmak iyidir, ancak bunu 23 yarışlık bir sezon boyunca yılda 46 kez yapmak, size zarar veriyor."

 
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Editör Kemal Şengül

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