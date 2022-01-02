Russell için Williams'ta "dikkat çekmemek" neden "harika" oldu?

Russell, Mercedes'in genç sürücü programının bir üyesi olarak, özellikle 2017 ve 2018'de sırasıyla GP3 ve F2 şampiyonluklarını kazandıktan sonra, uzun süredir yıldız olmaya hazırlanıyordu.

Ancak İngiliz, Mercedes'e geçmek için uygun zamanı bekledi ve Williams ile gridin arkasında üç yıl geçirdi.

Çoğu sürücü zirvedeki bir koltuğa oturmak için bu bekleyişi açı verici bulurdu ancak Russell, bunun Williams'da yapmayı başardıkları üzerindeki etkisini övdü.

Russell, sezon sonu röportajında, "Dürüst olmak gerekirse, [Williams'taki] bu fırsat için aslında minnettarım."

"Dikkat çekmediğim, mesleğimi öğrendiğim, ustalaştığım ve her hafta sonu şampiyonluğu kazanmak için sonuçlar getirmek zorunda kalmadığım bu dönemde harika zaman geçirdim."

"2019'daki hemen hemen her yarış bir deneme gibiydi çünkü bir inceleme yapılmadı."

"%150 performans gösterebiliyorsanız, hâlâ arkadaysanız ve önünüzdeki araçtan çok daha gerideyseniz, o zaman sürüş açısından bir şeyleri deneyebiliyorsunuz."

"Aksine, bir hafta sonuna geldiğinizde ve gerçekten savaştığınızda, çoğu zaman 'Tamamen farklı bir sürüş stili denemek istiyorum.' ya da 'Ayarları tam tersine çevirmeyi denemek istiyorum.' deme lüksünüz olmuyor. Nispeten iyi çalıştığını düşündüğünüz bir şey varsa, genellikle buna bağlı kalıyorsunuz." dedi.

George Russell, Williams FW43B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Russell için gridin en arkasında olmamak adına sıralamada ver yarışlarda mücadele etmek doğal olarak zor bir durumdu.

Ancak İngiliz, bir orta grup takımında sürmüş olsa bile, yine de rekabetçi içgüdüleri ve başarı olma arzusu yüzünden daha fazlasını isteyeceğini söyledi.

"Her zaman öğreniyor, iyisiyle kötüsüyle tecrübe kazanıyorsunuz ve bunları gerekli koşullarda nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz."

"Ben kazanmak istiyorum, bu açık. Ben kazanan olmak istiyorum."

"Açıkçası, birkaç yıl sonra her hafta puanlar için savaşmak daha güzel olurdu ancak eminim ki bir McLaren'de olsaydım ve her hafta puan için savaşıyor olsaydım, yine de daha fazlasını isterdim."

"Her hafta arkada olmak yerine puanlar ya da podyum için savaşmak açıkçası biraz daha güzel olsa da, kazanana kadar asla yeterli olmayacak."