Russell: "Hollanda'daki hatalarımızı tekrarlamayacağız"

Mercedes pilotu George Russell, Zandvoort'taki zorlu hafta sonunun ardından Monza'da daha iyi bir performans sergilemeyi beklediklerini söyledi.



Russell, Zandvoort sonrası yapılan analizlerin ardından hatanın nerede yapıldığını anladıklarını ifade etti.



İngiliz pilot, bu hatalardan çıkarılan derslerin Monza'da daha güçlü bir performans sergilemelerine yardımcı olacağını umuyor.

George Russell şunları söyledi: "Zandvoort’ta beklenenin altında kaldık ve bunun nedenini açıklayacak birkaç fikrimiz var."



"Gerçekten güçlü rüzgarlarla dolu, oldukça eski bir asfalt ve kaygan bir yüzey vardı."



"Tüm bunların haricinde McLaren'ın olağanüstü performansı da vardı."



"Ancak Zandvoort'tan aldığımız derslerle bu hafta sonunun daha olumlu geçmesini bekliyoruz."



"Hollanda'da araç üzerinde yaptığımız bir değişiklik, bizi yarış hafta sonunda tam olarak doğru olmayan bir yöne götürdü."



"Hatalarımızın nedenini anladık ve bu hataları tekrar etmemek için elimizden geleni yapacağız."