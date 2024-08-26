Russell, Hollanda GP performansları nedeniyle şoke olmuş
Mercedes pilotu George Russell, Hollanda Grand Prix'sinde geriye düştükten sonra "kafasının karıştığını" söylüyor
Sıralama turlarında dördüncü olan Mercedes pilotu, pazar günkü yarışa girerken iyi bir konumdaydı ancak yarış boyunca aynı tempoyu koruyamayarak ancak yedinci olabildi.
26 yaşındaki Russell, bu kadar geride kalmanın kendisini şaşırttığını söyledi.
Russell şöyle konuştu: “Açık konuşmak gerekirse ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bugün hiç hızlı değildik, sürekli geriye düşüyorduk."
"Özellikle Ferrari'nin performansına çok şaşırdım. Onların rahatça önünde olmayı bekliyorduk fakat Charles daha hızlıydı ve Carlos da beni yakalıyordu. Muhtemelen lastiklerle ilgili bir durum vardı."
“İlk birkaç turdan sonra podyuma çıkacağımızı düşünüyordum çünkü geçiş yapmak çok zordu. Fakat McLaren'ın bu kadar hızlı olması karşısında şoke oldum."
“Lando gerçekten çok rahat görünüyordu, etkileyici bir performans sergiledi."
"Son altı yarış çok güçlüydük, hep önde yer aldık. Fakat şimdi, bir anda neredeyse kazananın 1 dakika gerisinde kaldık."
"Bir gecede tüm bu performansı kaybetmeniz mümkün değil. Bir şeyleri yanlış yapmış olmalıyız."
“Dün dördüncü olduğumuzu düşünürsek, bugün bir şeyleri doğru yapmadığımız ortada. Şu anda sadece neler olduğunu anlamıyorum."
"Koşullar zordu, rüzgar vardı ve virajlar uzundu... Yani pek çok şey olabilir. Fakat elimde net bir cevap yok."
"Sadece kafam karışmış durumda."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
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