Russell: "Hızlı bir araçla kötü bir yarış geçirmeyi, tam tersine tercih ederiz"

Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell, yarışın başındaki yağmurda pistte kalmayı tercih edenlerden biriydi. Fakat yağmur etkisini arttırınca ,Russell pite girmek zorunda kaldı ve gridin gerisine düştü.

Yaşadığı temas sonrası aracına hasar veren İngiliz pilot, sonuç olarak yarışı tamamlayamadı ve günü puansız kapattı.

Russell yarıştan sonra şöyle konuştu: "Bugün zor bir gündü - yarışa podyum için mücadele etmeyi umarak girdim fakat 17. oldum."

"Yarışı da bırakmak zorunda kaldık çünkü turun sonunda şikana yan yana girdiğimizde Lando ile temas yaşadım."

"Bu birkaç puana mâl oldu. Bence genel olarak yazık oldu çünkü bugün çok hızlı bir aracımız vardı. Ne yazık ki hem hava şartları hem de kararlar bizim lehimize olmadı."

"Bu yüzden neyi daha iyi yapabileceğimize bakmamız gerekiyor çünkü bugün büyük bir fırsatı kaçırdık."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Neyin yanlış gittiği sorusuna Russell, "Yağmurun bir ya da iki dakika kadar kalmasını bekliyorduk ama on dakika boyunca devam etti."

"Geçiş lastikleri hazırdı fakat tahminlerimize göre yağmur bir ya da iki daha yağacaktı, bu yüzden birkaç tur devam edebileceğimi düşündüm ama öyle olmadı."

"Elbette hızlı bir aracı ve kötü bir gün geçirmeyi tam tersine tercih ederiz fakat bugün büyük bir fırsatın kaçtığı ortada."

"Özellikle yarışın başında liderliği ele geçirdiğimizde yaklaşık çeyrek tur kadar harika bir sonuç elde edeceğimizi düşünmüştüm, elimdeki bilgilerle diğerlerinin pite girmesinin yanlış bir karar olduğunu sanıyordum. Bu düşünce kısa sürse de eğlenceliydi."

"Bugün yanlış yaptık ama buradan çıkaracağımız pek çok olumlu şey var.

Sıradaki Monza yarışıyla ilgili Russell, "Bu pistin çoğunluğa kıyasla bize daha fazla uyacağına eminiz."

"Monza tamamen farklı bir pist, bu yüzden bazı yeni fikirlerle neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.