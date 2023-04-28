Russell: "Hızlanmak için neyi değiştirmemiz gerektiğini bilmiyoruz"

Bir önceki yarış olan Avustralya GP sıralama seansında ikinci ve üçüncü sırayı elde eden Mercedes, bu hafta sonu Bakü'de büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Russell, beklediği tempoyu yakalayamayarak Q2'de elendi Lewis Hamilton, Q2'de elenmekten kıl payı kaçarak Q3'te beşinci sırayı elde etti.

Russell, seans boyunca elinden gelen her şeyi yaptığını ancak son turunda yaptığı hatayla elendiğini açıkladı.

"Bu hafta sonu yeterince hızlı değildik, Q3'te olmayı gerçekten çok isterdim."

"Her şeyimi ortaya koydum ancak son turda bir hata yaptım ve elendim."

"Yani evet, bu spor bazen komik olabiliyor; geçen hafta sıralama turlarının ardından gridde ilk çizgideyken, bu hafta ben Q2'de elendim ve Lewis elenmekten son anda kurtuldu."

"Yarın bir şansımız daha var ama hiç ideal değil." dedi.

Bu performanslarının antrenman eksikliğinden kaynaklı olup olmadığı sorulduğunda Russell, "Dürüst olmak gerekirse, antrenmanda kendimi pek iyi hissetmiyordum."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Birkaç tur daha atmayı çok isterdim, garajda uzun süre oturduk ve birkaç ufak tefek şey yaptık."

"Bilirsiniz, geriye dönüp baktığınızda 'Yapmalıydım, yapabilirdim' demek çok kolay ve bu sprint yarışı için bir tür öğrenme diyebiliriz."

"Demek istediğim, son sprint yarışına [2022 Brezilya GP] koşarak başladık ve her turda uçuyorduk. Bu yarışta ise tam tersi oldu. Sanırım bazen böyle olabiliyor." yanıtını verdi.

Mercedes pilotu, durumu düzeltmek için takımın bir adım atamadığını çünkü araçta neyi değiştirmeleri gerektiğini bilmediklerini itiraf etti.

Russell, "Sanırım şu anda bu pistte ihtiyacımız olan hızı bulmak için neyi değiştirmemiz gerektiğini bilmiyoruz."

"Bakü, kesinlikle eşsiz ve aykırı bir pist. Katıldığımız ilk üç yarışla karşılaştırdığınızda, birinde kötü bir sıralama geçirmeyi seçecek olsanız muhtemelen bu pisti seçerdiniz. Bu yüzden Pazar günü mücadele etmememiz için bir neden göremiyorum, yarın da ne yapabileceğimizi göreceğiz."

"Ama evet, çok çalışıp sürüşümü geliştirmeye çalışacağım ve neler yapabileceğimizi görmek için takımla birlikte çalışacağım...." dedi.