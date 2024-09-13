Russell: "Hız bakımından Lewis'in çok gerisindeyim"
George Russell, Azerbaycan GP cuma gününün 'en iyi' cuma günlerinden biri olmadığını itiraf ediyor ve takım arkadaşı ile arasındaki farkı kapatması gerektiğini düşünüyor.
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Russell, cuma günü ilk antrenman seansında yaşadığı sorunların ardından motor değişikliğine ihtiyaç duydu ve bu sorunlar günün sonuna doğru daha da arttı.
İlk antrenmanın ardından Mercedes, Russell'ın motoru üzerinde yaptığı yağ analizinde bir anormallik tespit etti. Bunun üzerine öğleden sonraki seans için farklı bir motor takmaya karar verdi ve bu da seansa girmesini geciktirdi.
Günün ardından konuşan Russell, şunları söyledi: "Ne olduğundan emin değilim, sadece motoru değiştirmemiz gerektiğini biliyorduk, bu yüzden ilk antrenman seansından sonra bir sorun yaşadık."
"En iyi cuma günümüz olmadığı kesin ama Lewis oldukça hızlı görünüyor, bu yüzden aracın güçlü bir olduğunu biliyoruz."
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Öte yandan Ferrari burada gerçekten çok güçlü görünüyor, Bakü'de her zaman hızlılar."
"İlk antrenman seansında sorun motordaydı, daha sonra aslında bir sensör arızası oldu, bu yüzden pite girdik çünkü su sızıntısı olduğunu düşündük ama yoktu. İyi hissediyordum ama benim için mükemmel değildi."
"Zorlanıyordum, Lewis'e kıyasla kesinlikle hızımın altındaydım. Araca olan güvenim konusunda gerçekten zorlanıyordum, bu yüzden yarın için performansımı biraz daha geliştirmeye ve aradaki farkı kapatmaya çalışmam gerekiyor."
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