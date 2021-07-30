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Formula 1 Haberler

Russell: “Hiçbir kural, Verstappen/Hamilton kazasının tekrar yaşanmasını engelleyemez”

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Williams pilotu George Russell, Formula 1’in çıkaracağı hiçbir kuralın Silverstone’da Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında yaşanan kazanın tekrar etmesinin önüne geçemeyeceğini düşünüyor.

Russell: “Hiçbir kural, Verstappen/Hamilton kazasının tekrar yaşanmasını engelleyemez”

Şampiyonluk rakipleri Hamilton ve Verstappen, Britanya Grand Prix’sinin ilk turunda Copse virajında temas ettiler.

Verstappen, kazanın etkisiyle 51G kuvvete maruz kaldı ve Hamilton ise kazaya neden olmaktan 10 saniye zaman cezası aldı. Buna rağmen Britanyalı pilot, galibiyetin sahibi oldu ve pilotlar şampiyonasındaki farkı 8 puana indirdi.

Red Bull, Hamilton'ın daha sert bir cezayı hak ettiğini düşündüğünden olayın tekrardan incelenmesini istedi ve perşembe günü yapılan toplantıda, bu istek reddedildi.

Olay, son iki hafta içinde taraftarlar arasındaki görüşleri ikiye ayırdı. Hakemlerin kaza hakkındaki raporunda ise Hamilton’ın bu olayda, daha çok payı olduğu belirtildi.

Williams pilotu ve GPDA direktörü Russell, bunun “tamamen bir yarış olayı” olduğunu ve bu nedenle, herhangi bir kuralın kimin suçlu olduğunu belirlemesinin zor olduğunu düşünüyor.

Bu kaza hakkında Autosport/Motorsport.com'a verdiği demeçte Russell, "Bu kazada kimin doğru ya da kimin yanlış olduğunu belirleyebilecek hiçbir kural yok çünkü bu sadece her zaman yaşanan şeylerden biri. Bazen doğru ya da yanlış yoktur. Bu sadece bir yarış olayıydı."

"Lewis her zaman en temiz ve en iyi yarışan pilotlardan biridir. Viraja girerken kötü bir niyeti yoktu çünkü önünde bir fırsat vardı."

“Açıkçası bunun [kazanın] sonucu oldukça büyüktü ve Max'in kazadan sonra iyi olduğunu görmekten çok memnunum. Bu yarış olaylarının değerlendirilmesi epey zordur.”

“Bu senaryoda daha net bir şey olması gerektiğini düşünmüyorum çünkü benim için sadece bir yarış olayıydı.” dedi.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo da bu konuda Russell’ın görüşlerine katıldı.

Ricciardo, “Bunu, bunca yıl yarışarak kazandığımız deneyimlerden biliyoruz.”

“Özellikle bu araçlardan belli bir bölgeyi göremediğiniz bir kör nokta oluyor.”

“Bu yüzden, bu göremediğimiz noktada bir aracın olması mümkün ve bu yüzden, diğer araç varsa ona yer bırakmamız gerekiyor.”

“Max’in aracındaki kameradan kaza anını izledim ve içeride yer vardı. Elbette sert mücadele ediyorlar ama acı olsa da o virajda, bunu yaşanması beklenebilirdi.” ifadelerini kullandı.

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