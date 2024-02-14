Russell: "Dün gece heyecandan uyuyamadım"

Mercedes, siyah, gri ve kırmızı karışımı renk düzenine sahip yeni aracını bugün görücüye çıkardı. Aracın özellikle burun, ön kanat ve sidepod bölgesindeki değişiklikler dikkat çekiyor.

Takım, yeni aracını ilk kez bugün piste çıkaracak. Çoğu zaman olduğu gibi takımın iki pilotu da yeni aracın shakedown sürüşüne katılacak.

Russell, "Önümüzdeki yıl için gerçekten heyecanlıyım. Lewis'in de dediği gibi, bu kış boyunca çok fazla çalışma yaptık. Son iki yılda bu yeni araç düzenlemeleriyle çok şey öğrendik. Ve bu gerçekten de yılın heyecan verici bir parçası çünkü simülatörde çok fazla tur atarak bilinmeyene doğru ilerliyorsunuz. Tasarımcılarla, mühendislerle, bu aracı hayata geçiren herkesle pek çok toplantı, konuşma yaptık. Şimdi direksiyona geçmek ve nasıl performans gösterdiğini görmek istiyoruz."

"Geçen 12 ay çok önemliydi çünkü daha önce de değindiğimiz gibi 2022'de yere çakıldık. Ve araç beklediğimiz gibi performans göstermiyordu. Ama ekip olarak çok şey öğrendik. Harika bir ekibimiz var, Brackley ve Brixworth'te 2000 kişilik güçlü bir ekip var, buradaki pek çok kişi kazananlar ve şampiyonlar, ama aynı zamanda Mercedes'i tekrar en tepeye çıkarmak için çok motive olan pek çok yeni insan da var. Bence bu kombinasyon, içlerindeki ateşi ortaya çıkarıyor. Herkes çok heyecanlı, motive ve çok sıkı çalışıyor. Ve dediğimiz gibi, tüm çizimleri gördük, rüzgar tünelindeydik. Simülatörde kullandık, bilgisayarlarda tasarımı gördük ve Petronas yeşilini yan tarafa koyduk ve gümüşü yarış aracına geri getirdik. Ama onu burada bir bütün olarak görmek gerçekten heyecan verici bir an. Ama piste çıkana kadar bunların hiçbir önemi yok. Tur derecelerini göreceğiz." dedi.

Russell, yeni sezon kadar aracın ilk sürüşü için de heyecanlı olduğunu kabul etti.

Russell, "Dürüst olmak gerekirse dün gece uyuyamadım çünkü bu bir beklenti unsuru. Bence üçüncü, dördüncü veya beşinci yarışa geldiğinizde, performansınızla ilgili bir fikriniz veya beklentiniz oluyor. İlk teste geldiğinizde ve ilk yarışa geldiğinizde, bu aracın nasıl performans göstereceği hakkında hiçbir fikriniz olmuyor, yaptığınız iyileştirmelerin bir göstergesi var. Ama rakiplerinizin ne elde ettiğini bilmiyoruz. İleriye doğru bir adım attık mı? Hata yaptık mı? İleriye sıçrayacak mıyız? Arkadan gelen ve beklenmedik bir sıçrama yapacak araçlar olacak mı? Yani yılın bu zamanı herkesin beklenti içinde olduğu bir dönem. Ancak yapabileceğiniz tek şey aynada kendinize bakmak, yapabileceğiniz her şeyi en üst düzeye çıkarmak, çalışmaya devam etmek ve gerisini dert etmemek. Ve ben bunun olacağına inanıyorum." dedi.