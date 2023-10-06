Russell: "Herkes için gerçekten zor bir gündü"

Sıralama turlarında Q3 sona erdiğinde Russell çizgiyi 3. olarak, takım arkadaşı Lewis Hamilton ise 5. olarak geçmişti.

Ancak öndeki McLaren pilotlarının turlarının silinmesiyle Russell 2. sırayı alırken Hamilton, 3. sıraya çıkmayı başardı.

Russell, seansın ardından şunları söyledi: "Herkes için gerçekten zor bir gündü."

"Pistteki asfalt yeniydi ve bu yüzden gerçekten kaygandı. Ayrıca çok rüzgarlıydı, tüm kum piste savruluyordu."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Yine de sıralama turları, ilk antrenmana kıyasla muazzamdı. Yani güzeldi ve eğlenceliydi; ikinci olduğumuz için gerçekten mutluyum. Bence bu beklediğimizden biraz daha iyi."

Sprintten beklentileri sorulduğunda Russell, "McLaren'ler şu anda gerçekten çok hızlılar, Red Bull ve Max'in de kendi liglerinde olduğunu biliyoruz."

"Ancak şu anda Ferrari ile şampiyonada ikincilik için mücadele ediyoruz. İstikrarlı olmamız ve oradan devam etmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.