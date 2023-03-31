Russell: "Her şey yolunda giderse 5 ile 8. sıralar arasında yer alırız"

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Sezona pek istediği gibi başlangıç yapamayan Mercedes, şu ana kadar Red Bull, Aston Martin ve Ferrari'nin arkasında görüntü çizdi.

Albert Park'ta gerçekleştirilen ilk gün çalışmalarının ardından Red Bull yine zirvede yer alırken, ideal şartların olmadığı ikinci seansın ardından Mercedes, Lewis Hamilton'ın ilk seanstaki derecesiyle üçüncü en hızlı isim oldu.

Russell ise ilk seansı ilk seansı 9, ikinci seansı ise 4. sırada tamamladı.

Russell, "İkinci antrenman seansı, sürpriz bir şekilde gelen hava durumu nedeniyle açıkçası herkes için biraz sinir bozucu oldu. Ancak yine de bizim için makul bir seans oldu. 1. seansa göre kesinlikle ileri yönde adım attık, bu iyi bir şey. Bakalım yarın hava şartları ne getirecek? Bölgede biraz yağmur görünüyordu ancak bir anda geldi. Yarın da yağmur olduğunu biliyorum. İşlerin biraz karışmasından mutlu olabilirim."

"İlk antrenmandan sonra çok fazla ayar değişikliği yaptık. Son dönemde bazı iyi adımlar attık. Son dönemde çok fazla şey değiştiriyoruz ve hafta sonu ilerledikçe aracı iyi bir şekilde çalışma aralığına getiriyoruz. Bu açıdan kokpitte otururken aracın daha iyi hale geliyor olduğunu bilmek oldukça memnun edici. Takım olarak bu konuda ilerleme sağladık. Bunun yarına nasıl yansıdığını görmemiz gerekiyor ama kesinlikle 1. antrenman seansında araçtan pek memnun değildim ve 2. seansta oldukça mutluydum, bu yüzden çok da kötü değildim." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Russell'ın takım arkadaşı Hamilton, antrenmanların ardından sıralamalarda 5. sıra civarında bir sonuç beklediklerini söylemişti. Russell, takım arkadaşına benzer açıklamalarda bulundu.

Russell, "Evet, bunun adil bir değerlendirme olduğunu söyleyebilirim. Bence her şeyi gerçekten bir araya getirirsek, muhtemelen 5 ile 8. sıralarda, üçüncü çizgide oluruz. Sanırım şu anda baktığımız yer burası."

"Açıkçası takım olarak olmak istediğimiz yerde değiliz. Birkaç yarış içinde daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz ancak aracın potansiyelini aştığımız Cidde'de yaşadığımıza benzer bir hafta sonu geçirmeye çalışarak şansımızı en üst düzeye çıkarmalıyız ve denemeye devam etmeliyiz." dedi.