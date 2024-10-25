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Formula 1 Meksika GP

Russell: "Her şey üst üste geliyor, bu gece yine çok işimiz var!"

George Russell, Meksika Grand Prix'si ikinci antrenman seansından sonra yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, talks with a teammate

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, talks with a teammate

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, ikinci antrenmanın henüz başlarındayken 9. virajda bariyerlere çarparak seansa veda etti ve kırmızı bayraklara sebep oldu.

Mercedes pilotu, geçtiğimiz hafta sonu Austin'deki sıralama turlarında da aynı şekilde kaza yapmıştı.

Seansın ardından konuşan Russell, "Gerçekten ne olduğunu bilmiyorum."

"O virajda aynı çizgiden ilerliyordum, birden araç zıplamaya başladı ve ben onu kontrol etmeye fırsat bulamadan bariyerlere çarptım." 

"Bu gece ekip için yine çok iş var, şu anda her şey üst üste geliyor gibi görünüyor."

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"İlk antrenman seansında gerçekten güçlü ve hızlıydık ama nedense ikinci antrenman seansında her şey ters gitti." dedi.

Mercedes pilotu, ikinci antrenmanı kaçırmasının ardından üçüncü antrenman seansının önemini şu sözlerle vurguladı: "Açıkçası ikinci antrenman seansı Pirelli lastik testi olduğu için öğrenecekleriniz açısından çok değerli değildi."

"Yine de seansın büyük bölümünü kaçırdık ve bu yüzden üçüncü antrenman oldukça önemli olacak. Umarım aracı düzeltebiliriz."

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