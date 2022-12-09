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Formula 1 Haberler

Russell: "Her şey doğruysa, Hamilton ve diğer sürücüleri yenebileceğimi biliyorum"

İlk sezonunda Lewis Hamilton'ı geride bırakan George Russell, doğru araçla griddeki her sürücüyü yenebileceğine inandığını belirtti.

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Russell: "Her şey doğruysa, Hamilton ve diğer sürücüleri yenebileceğimi biliyorum"
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24 yaşındaki Russell, Mercedes'teki ilk sezonunda yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ı geride bıraktı ve Nico Rosberg - Jenson Button ikilisinden sonra Hamilton'dan daha fazla puan toplayan üçüncü takım arkadaşı oldu.

Russell aslında Hamilton'a karşı puan farkını sezon başında açtı. Sonrasında Hamilton daha iyi olan taraf gibi görünse de, ikili arasındaki sıralama değişmedi.

Bazıları Russell'ın Hamilton'ı geçmesini W13'teki sorunlara ve Hamilton'ın araç gelişimine odaklanmasına bağlıyor. Yine de genç sürücünün, Hamilton için Valtteri Bottas'a kıyasla daha zor bir takım arkadaşı olması zaten beklenen bir durumdu.

The Race'e konuşan Russell, eğer altında doğru araç varsa Hamilton'ı ve şu anda Formula 1'de yer alan  diğer tüm sürücüleri yenebileceğine  inanıyor.

Russell, "Kendimden asla şüphe etmedim."

"Her zaman kendime inandım. Yine de 'Lewis Hamilton'ı sezonun %95'inde yeneceğim' zihniyetiyle gelirseniz, hayal kırıklığına uğrarsınız."

George Russell, Mercedes AMG

George Russell, Mercedes AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Şahsen, Lewis olağanüstü hızlıyken nasıl davranmam gerektiğini öğrendim."

"Hâlâ kendime odaklanmaya devam etmeliyim çünkü istediğim araca sahipsem, ayarlar ve lastikler doğru noktadaysa, her şey istediğim gibi çalışıyorsa, onu ve bu griddeki diğer herkesi yenebileceğime olan inancımı koruyorum."

"Bu inanca sahip olmalısınız." dedi.

Russell, Hamilton yarışı önünde bitirdiğinde baskı hissettiğini ancak fark yaratan şeyin detaylar olduğunu söyledi.

Russell, "Önde bitirdiği yarışlara bakıyorum ve küçük şeyler biraz farklı olsaydı, önde olabileceğimi düşünüyorum."

"Örneğin Montreal sıralama turlarında beni geçti ama ıslak zemin lastiklerinde lastiklerinde kalsaydım, muhtemelen önde olurdum ve yarışı podyumda bitirirdim."

"Avusturya'da Checo [Sergio Perez] ile küçük bir temas yaşadım, bu olmasa muhtemelen Lewis yerine ben podyumda olurdum. Silverstone'da kim bilir neler olurdu, orada mücadele çok yakındı."

"Yılın başında her şeyin benim lehime gelişiyor gibiydi, muhtemelen orta grupta her şey onun lehine gitti. Yani durum biraz dengelendi."

"Fakat geriye dönüp baktığımda, kendim hakkında daha fazla şey öğrenmek ve nasıl daha fazla gelişebileceğimi görmek için onlara ihtiyacım olduğunu görüyorum."

"Bu yüzden Lewis'in takım arkadaşım olmasından çok mutluyum çünkü gerçekten güçlü bir seviyede olduğumu hissetsem de o beni daha da iyi olmaya zorluyor." dedi.

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