Russell: "Her şekilde podyuma çıkmaya devam ediyoruz"

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İtalya Grand Prix'si yarışına 2. sıradan başlayan Russell, temposunu koruyarak yarışı podyumun 3. basamağında bitirdi.

Russell, "Takıma da söylediğim gibi, yavaş ya da hızlı olmamızın bir önemi yok çünkü görüldüğü gibi podyuma çıkmaya devam ediyoruz."

"Bu hafta sonu beklediğimiz performanstan çok daha gerideydik, ama yine de podyuma çıkmayı başardık."

"Son üç yarışımıza bakılırsa iki tane podyuma ve bir tane dördüncülüğe sahibiz." dedi.

Rakiplerinin orta ve yumuşak hamur seçimlerinin aksine Russell'a, ilk pit stop ardından sert lastik takıldı.

Yarıştaki sert lastik performansı sorulduğunda ise Russell, "Aslında Verstappen ve Leclerc ile savaşabilmek için onlardan farklı bir strateji yapmak istedik. Bu pek de başarılı olmadı çünkü bugün bizim için fazla hızlılardı. Yine de elimizden geleni yaptığımız için memnunum." dedi.

Mercedes pilotu, hafta sonu boyunca Kraliçe 2. Elizabeth onuruna yaptıkları saygı duruşları hakkında da konuştu.

Russell, "Bütün dünya ve İngiliz halkı için kesinlikle üzücü bir dönemden geçiyoruz. Fakat aynı zamanda Kraliçe'nin yaşamının, kutlanması gereken bir yaşam olduğunu düşünüyorum." dedi.