Russell henüz şampiyonluğu düşünmüyor

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Gümüş Oklar, sezon öncesi testlerinde güçlü bir performans sergiledi ve en çok tur atan takımlara bakıldığında, 392 turla ikinci sırada yer aldılar.

Testin üçüncü gününde Lewis Hamilton ve George Russell ikilisi ilk iki sırada yer aldılar.

Üç günde 209 tur atan Russell, Formula 1'in resmi internet sitesine verdiği demeçte henüz şampiyonluğu düşünmek için erken olduğunu belirtti.

Russell, "Doğruyu söylemek gerekirse bu, pek de düşündüğüm bir şey değil. "

"Yarış pilotlarının zihinlerinin çalışma şekli inanılmaz. Kaskı taktığınızda, kazanmak için veya benim için son birkaç yıldır yaptığım gibi gridin arkasındaki pozisyonlar için savaşıyor olmanız önemli olmuyor, her zaman aynı zihniyetle devam ediyorsunuz."

"Bunun en iyi örneğini de Bahreyn'de, Mercedes'le yarıştığımda gördüm. Benim için bu, sadece yarışlardan sadece birisiydi. İster önde olayım, isterse de arka tarafta yarışayım, yaklaşımım aynı, zihniyetim aynı, ortaya koyduğum çaba ve sonrasında olanlar tamamen aynı." dedi.

İngiliz pilot, rakip takımların attığı adımlara da dikkat çekiyor.

"Rakiplerimiz büyük adımlar atmış ve istikrarlı görünüyorlar."

"Bu yüzden nerede olduğumuzu göreceğiz. Fakat dediğim gibi benim için kazanmak ya da son sıralar için savaşmak önemli değil. Sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

"Arkadan öne geçmek benim için hiçbir fark yaratmıyor. Bakalım, nerede olacağımızı göreceğiz."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Erik Junius