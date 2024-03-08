Russell: "Henüz mükemmel ayarları bulamadık"
Mercedes pilotu George Russell, henüz Cidde'de doğru ayarları bulamadıklarını söyledi.
George Russell, Mercedes F1 W15
Mark Sutton / Motorsport Images
George Russel, iki antrenmanda da iyi turlar çıkarmasına rağmen sık sık aracın dengesinden şikayet ediyordu. Bu durum geride kalan Lewis Hamilton için de geçerliydi.
Seansın ardından konuşan Russell, şöyle dedi: "Cidde'ye geri dönmek eğlenceliydi, böylesine yüksek hızlı bir pistte sürüş yapmak gerçekten keyifli."
"Seans boyunca biraz boğuştuk; ,aracı mükemmel bir aralıkta tuttuğumuzu düşünmüyorum. Henüz ideal ayarları bulamadık."
"Tur zamanları düşük yakıtta iyi görünüyor; yarış temposunda nerede olduğumuzdan pek de emin değilim."
"Yine çok yakınız. Özellikle Aston'ların hızı biraz sürpriz oldu. Orada olduklarını görmek harika. Fakat gece boyunca çalışmamız gerekiyor."
Aracı ne kadar değiştirecekleri sorusuna Russell, "Bugün 1. antrenman seansında çok fazla test yaptık, Lewis bir ayarla başladı, ben çok farklı bir ayar ile başladım. Sonra 2. antrenman seansında tam tersini yaptık, neyin işe yaradığını görmek için ayarları değiştirdik."
George Russell, Mercedes F1 W15, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Araç hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışıyoruz, ikimizden de geri bildirim almaya çalışıyoruz. Henüz çok erken bir noktadayız, yeni araçlarla henüz ikinci yarıştayız."
"Daha önce sadece bir piste gittik; bu yüzden bir şeyler öğrenmeye devam etmemiz gerekiyor. Bakalım bu gece neler yapabileceğiz? Herkes biraz daha fazla performans elde etmek için simülatörde sıkı çalışıyor olacak."
Yarış temposu sorulduğunda Russell, "Şu anda bir şey söylemek için henüz çok erken çünkü tur zamanlarına bakmadık."
"Max'in en hızlı olduğu kesin, Checo da çok geride değil. Fakat şu anda bunu takip etmek zor."
"Bence Bahreyn'de gördüğümüz gibi yine yakın olacak. Ferrari ve Aston muhtemelen en büyük rakiplerimiz gibi görünüyor." cevabını verdi.
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