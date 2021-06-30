Russell: ''Henüz kontrat görüşmelerim başlamadı''

Williams sürücüsü Russell'ın bu sezon sonunda mevcut takımı Williams Racing'le olan sözleşmesi bitecek ve İngiliz pilot Mercedes'in ikinci koltuğuyla en çok ilişkilendirilen isimlerden biri.

Geçtiğimiz haftalarda Alman takımın Valtteri Bottas'la tekrar anlaşmayacağı ve yerine Russell'ın geleceği, hatta İngiliz pilotun sözleşmesini imzaladığı spekülasyonları ortaya çıkmıştı.

Ancak Williams pilotu, Fransa Grand Prix'sinden önce yapılan basın konferansında bu iddiaları reddetmişti.

Bu hafta sonu Avusturya'daki Steiermark Grand Prix'si basın toplantısında bu sorulan tekrar İngiliz pilota yönetildi ve Russell aslında bu soruları duymayı beklediğini söyledi.

‘’Bu soruyu duymayı bekliyordum! Hayır, dürüst olmak gerekirse şu anda sadece en iyi performansımı sergilemeye odaklandım. Aramızda herhangi bir konuşma başlamadı. Doğru zaman geldiğinde bunu menajerlerimle ve karşı tarafla konuşacağız.''

''Görüldüğü üzere menajerim Mercedes. Geçen hafta da söylediğim gibi geleceğime bakıyorum ancak gelecek sezonda Formula 1’de kalacağıma kesinlikle inanıyorum, bu beni endişelendirmiyor. Bu sadece benim her hafta çıkıp, en iyi performansımı göstermemi sağlıyor. Bu açıdan endişeye sahip olmamak iyi.’'

Russell, sahipleri değişen Williams takımı hakkında da olumlu konuştu ve Williams'ın gelecek sezon iyi bir adım atıp atamayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: ‘’Dürüst olmak gerekirse gerçekten çok özgüvenliyim. Şu ana kadar gördüklerim çok iyiydi, yeni sahiplerin gelmesi harika oldu.''

''Onlar kesinlikle oyalanmıyor ve işleri düzgünce yönetmeye çalışıyor. Acele etmiyorlar ki bence bu çok önemli. Doğru adımları doğru zamanlarda atıyorlar.''

''Kazanmak istiyorlar. Şu anda bunlar saçma duyulabilir ancak yeni seneye yeni kurallar gelecek ve yeni sahipler, takımın olması gereken yere doğru gelişebilmesi için doğru ekonomik kararlar aldı. Williams’ın tekrar yükselmemesi için bir sebep yok.’’

İngiliz pilot son olarak da lastik koruma becerilerinin ne kadar önemli olduğuyla ilgili soruya, ‘’Her yarışta sürekli öğreniyorum ve bence bu sporun güzelliği de bu. Ancak dinamik olmalısınız çünkü bir hafta işe yarayan şey, bir sonraki hafta işe yaramayabilir.''

''Sporun zor yanı da bu. Bence bu biraz da dinamik olmayı ve tutumunuzu değiştirmekten korkmamayı öğrenmekle alakalı. Bence Formula 1 sürücüsü olmanın en zor yanı bu. Hepimiz tek turda aracı kullanmayı biliyoruz, en hızlı şekilde gidebiliyoruz.''

''Bence bu bazı yönlerden bakılınca daha kolay çünkü doğal olanı yapıyoruz. Ancak lastikleri korumak zorunda olduğunuzda, performansınızda dalgalanmalar olabiliyor ve bence geçtiğimiz hafta Fransa’da gördüğümüz şey buydu.’’ yanıtını verdi.