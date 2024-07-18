Russell: "Hedefimiz sezonun geri kalanı için galibiyet almaya devam etmek"
George Russell, şampiyonluk mücadelesi için geç kaldıklarını düşünse de sezonun geri kalanında galibiyet sayılarını arttırmayı hedeflediklerini söyledi.
George Russell, Mercedes W15
Fotoğraf: Erik Junius
Mercedes, 2022 yer etkisi düzenlemeleri yürürlüğe girdiğinden beri bir türlü dikiş tutturamamış olsa da; 2024 sezonunda son iki yarışta üst üste galibiyetler elde etmeyi başardı.
Russell, Mercedes'in tekrar ön sıralarda yer almasının heyecan verici olduğunu ve takımın inanılmaz bir geri dönüş sağladığını söyledi.
"Bu hepimiz için gerçekten heyecan verici, eğer yılın başında Macaristan'da üst üste üçüncü galibiyet için mücadele edeceğimizi söyleseydiniz, buna inanmazdık."
"Bu bizim için inanılmaz bir geri dönüş ve takımdaki herkes çok motive durumda. Bence bu son dört yarışın ikisinde şüphesiz en hızlı araç bizdik. Ancak yine de Avusturya ve Barselona'da Max ve Lando'nun 10 ila 20 saniye gerisindeydik. Bu hafta sonu nasıl bir performans sergileyeceğimizi görmemiz gerekiyor ancak gelecek için çok heyecanlıyız."
George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Takımın sezonun geri kalanı için hedefleri sorulduğunda ise Britanyalı pilot, şu yanıtı verdi: "Şampiyonada Max şimdiden çok önde, Lando da ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırmış durumda."
"Sezonun geri kalanı için hedefimiz mümkün olduğunda fazla galibiyet almaya çalışmak. Elbette öndekilerle farkı büyük ölçüde kapattık ve son dört yarışta harika geçen iki yarışımız oldu."
"Ama baktığınızda Max yine de bu yarışlardan ikisini kazandı ve bir diğerinde ikinci oldu. Yani Red Bull'un kötü performans gösterdiği bir dönem hiç olmadı ama onlara her zamankinden daha yakın olduğumuza şüphe yok."
"Eğer burada ve Spa'da iyi hafta sonları geçirirsek sezonun geri kalanı için çok daha iyi bir noktada olacağız."
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