Russell: "Hedefimiz hâlâ podyum"

Brezilya'daki sıralama turlarında herkes gibi son bölümde turunu bir araya getirmekte zorlanan Russell, 6. sırayı aldı ve Pazar günü yarışa 6. sıradan başlayacak.

Bunun kötü bir pozisyon olmadığını ifade eden Russell, hedeflerinin hâlâ podyum olduğunu belirtiyor.

Sıralama turlarının ardından konuşan Mercedes pilotu, şunları söyledi: "Hava bugün çılgıncaydı! Havanın hiç bu kadar dramatik şekilde değiştiğini görmemiştim. İnanılmazdı."

"Q3'teki turumla gerçekten mutlu değilim, sürekli olarak kayıyordum ve hiç yol tutuşu yoktu."

"Kaskımda o kadar yağmur yoktu ama 1 saniye kadar yavaştım ve yeni lastikler için pite gelmek istedim çünkü sonuncu olacağımı düşünüyordum. Yine de turu bitirdim ve 6. oldum. Turum hayal kırıklığı yaratsa da 6. sıra yarışa başlamak için kötü bir yer değil."

"Takım iyi bir iş çıkardı ve araç burada iyi performans gösteriyor. Yarış temposunun, tek tur temposundan daha önemli olacağını biliyoruz ve hedefimiz hâlâ podyum."

"Aston Martin hızlıydı ve yarışa bizim önümüzde başlayacaklar ama yarış tempomuzun onlardan iyi olacağını umuyorum."

"Pazar günü birden fazla pit-stop olmasını bekliyorum yani her şey hâlâ ortada. Hafta sonunun geri kalanında nasıl performans göstereceğiz görelim."