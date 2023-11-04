Russell: "Hedef Norris'in önüne geçmek"

Mercedes pilotu George Russell, sprint sıralama turlarında dördüncü en hızlı zamanın sahibi olurken, Lewis Hamilton beşinci sırada yer aldı.

Seansın ardından konuşan Russell, "Düne kıyasla daha fazlasını yapabilmemizi umuyordum fakat değişen şartlar, performansımızda önemli bir rol oynadı."

"Bazen bizim avantajımıza oluyor, bazen de tam tersine aracın performansını olumsuz etkiliyor, ancak son bölümde her şey olması gerektiği gibi gitti."

"Tur kötü değildi, hiç hata yoktu. Sprintte 4. başlayacağım, ki yaklaşık olarak böyle bir sonuç almayı biliyorduk." dedi.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Öğleden sonraki yarış için heyecanlıyım. Aracımıza güveniyorum, sprint yarışında tempomuzun sıralama turlarından daha iyi olmasını bekliyorum."

"Max Verstappen'in yine en hızlı olacağından şüphem yok. Ancak Ferrari pilotları arkamızdan başlıyor, bu da kötü bir haber değil."

"Sanırım asıl görevim Lando Norris'in önüne geçmeye çalışmak olacak."