Russell: "Hedef koymadan önce aracın hızı görmeliyiz"

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George Russell, Williams'ta geçirdiği üç yılın ardından, kendisini yetiştiren Mercedes F1 takımına katılacak.

Takım lansmanında konuşan Russell, şöyle dedi: "Takımın çoğunu zaten iyi şekilde tanıyorum, bu yüzden hemen işe koyulma şansım oldu. Açıkçası ilişkiler zamanla gelişiyor ancak zaten çok fazla insanı tanıyorum ve Lewis'le de epey çalıştım. Daha doğrusu ben, genç sürücü programının bir parçasıyken çeşitli mühendislik brifinglerine katıldığımda, onların çalışmalarını takip etmiştim."

"Lewis'le takım arkadaşı olacağıma inanmak gerçekten zor. Sanırım herkes, ben 10 yaşındayken Lewis'le çekildiğim fotoğrafımı görmüştür! O zamandan beri ikimiz de çok değiştik. O zamanlar F1'e girmek isteyen küçük bir çocuktum ve Lewis daha o zamanlar zaten şampiyondu. O benim süper kahramanımdı. Fakat artık büyüdüm ve Lewis'le yarışma şansım var. Bu gerçek bir ayrıcalık çünkü ondan bir şeyler öğrenebilir ve en iyisinin nasıl bu kadar iyi bir iş yapmayı başardığını anlayabilirim."

"Bu sezon tüm Formula 1 için ilginç bir yıl olacak çünkü değişen çok şey oldu ve öğrenecek çok şey var. Ayrıca sezon boyunca aracın gelişim seviyesi çok yüksek olacak. Biz sürücüler çok formda olmalı, detaylı yorumlarda bulunmalı ve aracı daha iyi hale getirmek için bir bütün olarak takımla birlikte çalışmalıyız. Sezonun ilk ve son yarışı arasında araçların epey değişeceğini tahmin ediyorum."

George Russell, Lewis Hamilton, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Mercedes AMG

"Yeni araç harika görünüyor. Lewis'le beraber simülatörde epey tur attık, pek çok çizim gördük, yeni araçla ilgili brifinglere ve sunumlara katıldık. Gerçek aracı görmek de harika. Takımdaki herkes bunun için büyük çaba sarf etti ve şimdi harika görünüyor. Gümüşe geri döndük. Son birkaç yıldır araç siyahtı ve şimdi gümüşe geri dönüş yaptık. Bence daha da iyi görünecek."

Fakat, Russell, hedef belirlememeleri gerektiği konusunda netti.

"Yeni sezon konusunda açık olmalı ve hedef belirlemede acele etmemeliyiz çünkü aracın ne seviyede olduğunu bilmiyoruz. Bu yıl tarihin en büyük değişikliği gerçekleşti, araç değişti, 18 inç lastiklere geçtik ve henüz nasıl çalışacağını bilmiyoruz. Bu yüzden tahminde bulunmamak gerekiyor."

"Yeni mühendislerle, yeni bir ekipte çalışıyorum. Herhangi bir gelişmeye karşı hazırlıklı olmalıyız. Sezon boyunca çok şeyin değişeceğine eminim. Herkes aracını geliştirecek. Odaklanmamız gereken yer burası çünkü biliyoruz ki sezon ilerledikçe herkes ilerleyebilir. Bizim de doğru yönde ilerlememiz gerekiyor."

Ancak Russell, takıma güveniyor.

"Takımın çalışma şekline hayran kaldım. Simülatörde yoğun saatler geçirdikten sonra, fabrikadan en son çıkanın ben olacağını ve odamda çıkınca her yerin kap karanlık olacağını düşünürken, herkesin hâlâ ofiste olduğunu görüyorum."

"Tüm bunlar onların hayatı. Buna gerçekten inanıyorlar ve başarılı olmak istiyorlar. Bu da bana ilham veriyor ve aynı zamanda Lewis hem de benim üzerimde baskı yaratıyor. Başarılı olmalıyız çünkü takımdaki herkes hızlı bir araç hazırlamak için gece gündüz demeden çalışıyor."

"Dediğim gibi bu, ilham verici. Görevimiz aracın pistte nasıl çalıştığını anlamak. Muhtemelen bugün Silverstone'daki kötü hava nedeniyle pek veri alamayacağız ama gelecek hafta testler için Barselona'ya gideceğiz."

Mercedes W13 Fotoğraf: Mercedes AMG