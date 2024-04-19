Russell: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

George Russell, sıralama turlarında istediği performansı sergileyemedi ve 11. olarak ikinci bölümde elendi.

Diğer tarafta Lewis Hamilton son bölüme kalmayı başardı ve yağmurda neredeyse pole pozisyonunu alıyordu.

Seans sonrası konuşan Russell şöyle dedi: "Q2'de zaman turu kaydetmek hiç kolay değildi."

"Olabildiğince erken çıkmaya çalıştık ve sonra arkada sıkışıp kaldık, sanırım pit yolunda önümüzde 12 araç vardı."

"Ayrıca çok yakın bir seanstı. 0.1 saniye bulduğunuz takdirde dört ya da beş sıra daha yukarı çıkabiliyorsunuz."

"Bunun diğer tarafında olmak üzüntü verici. Fakat sprint yarışında toparlanma şansımız olacak."

İkinci turunda yağmuru görünce neler hissettiği sorusuna Russell, "İlk turdan sonra biraz hayal kırıklığına uğradım. Q3'e girmeye çok yakındık."

"Yağmur yağıyordu, bu yüzden Q3'te ne olabileceğini kimse bilemezdi."

"Fakat dediğim gibi, yarın bazı pozisyonları geri kazanmak için bir sprint yarışımız daha olacak."

"Sonrasında zaten yarış için sıralama turları gerçekleştirilecek ve orada bir şansa daha sahip olacağız." cevabını verdi.

George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Son olarak araçla ilgili şunları söyledi: "Burada yol tutuşu beklediğimizden daha düşük."

"Tur zamanlarının muhtemelen beklenenden üç ya da dört saniye daha yavaş olduğunu düşünüyorum."

"Üstelik burada F2 ya da F3 gibi pisti kauçukla kaplayacak seriler yoktu. Haliyle herkes çok kayıyor."

"Sadece sert lastikle antrenman yaptık ve sıralama turlarında orta lastikle sadece iki tur attık. Değerlendirmek gerçekten çok zor ama dediğim gibi yarın için bir şansımız daha var."

"Belki gece boyunca bazı değişiklikler yapar ve üstüne koyarak devam ederiz."