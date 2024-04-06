Russell: "Hata yüzünden 0.4 saniye kaybettim"

George Russell, sıralama turlarındaki son turunda yavaş kalmasının ardından ancak dokuzuncu oldu ve bu yıl ilk kez Lewis Hamilton'a geçildi.

Seans sonrası konuşan İngiliz pilot, seansı şöyle yorumladı: "Sanırım seans öncesinde Mercedes, Ferrari, McLaren ve Aston Martin arasında yaklaşık 0.1 saniye olacağını tahmin ediyorduk."

"Sıralama turlarında eğer o iyi turu tutturursanız veya tutturamazsanız, altı sıra fark yarattığını görürsünüz."

"Gerçekten güçlü bir tur atıyordum, 11. virajda 0.250s öndeydim ve belki 0.400 saniye gelişmeyi bekliyordum."

"Sonra küçük bir hata yaptım ve tüm zamanı kaybettim. Bu biraz üzüntü vericiydi fakat aracımızın güçlü ve zayıf yönlerini biliyoruz. Zayıf yönümüz yüksek hızlı virajlar."

"Sıralama turlarına girdiğinizde araçtaki yakıtı çıkarıyorsunuz ve virajlar gittikçe hızlanmaya başlıyor."

"Bu yüzden bu virajlarda tempo kaybediyoruz."

"Ne yazık ki, takvimin doğası gereği, hepsi de yüksek hızlı olan arka arkaya üç yarışa gittik."

"Sezona Bahreyn, Bakü ve Singapur'da başlamış olsaydık, muhtemelen bizim için çok farklı bir tablodan bahsediyor olurduk."

George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Aracın antrenmanlara kıyasla ne durumda olduğu sorusuna Russell, "Test etmek için iyi bir fırsat olan ikinci antrenmanı kaçırdık. 3. antrenman seansında ise sadece bir stint atabildim; yumuşak lastikle de sadece bir tur attım."

"Yani herkes için zorlu bir hafta sonu oldu ama yarın ilginç olacak. Sanırım kalan lastiklere baktığınızda, iki sert ve bir orta lastiğimiz var. Ferrari ve Red Bull'un sadece bir sert lastiği var. Fernando'nun sadece bir sert, bir orta lastiği var."

"Bu yüzden yumuşak lastikle bir stint yapmak zorundalar. İlk 10 arasında çok fazla çeşitlilik göreceğiz." dedi.

Takımın uyguladığı deneylerin fark yaratıp yaratmadığı sorusuna Russell, "Evet, sanırım öyle. Yüksek hızlı bölümlerde gelişmek için çok fazla test yapıyoruz."

"Araç düşük ve orta hızda iyi bir performans sergiliyor. Ancak yüksek hızda çok gerideyiz."

"Bu yüzden bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Dediğim gibi, sıralama turlarına geldiğinizde ve araçta az yakıt olduğunda, hızlar giderek artıyor; bu da bize uymuyor."

"Yarışta ise virajları muhtemelen 30 km/s daha yavaş dönüyorsunuz, bu da virajı yüksek hızdan ziyade orta hızlı bir viraj yapıyor."

"Bunun sezonun bu kadar erken döneminde ortaya çıkması iyi oldu."

"Verilerde neler olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl çözeceğimiz ise bir başka soru."

"Bu ilk dört yarışta aerodinamik olarak araçta birkaç farklı versiyon denedik."

"Elbette son iki haftada kullandığımız biraz daha tutarlıydı. Ancak aracın doğası gereği, yüksek hızlarda geride kalıyoruz."

"Bu yüzden kesinlikle üzüntü çünkü bunu düzeltebilseydik, daha rekabetçi olabileceğimize eminim." cevabını verdi.