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Formula 1 Las Vegas GP
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Russell: "Hamilton'la sürüş tarzlarımız farklı, şikayet ettiğimiz sorunlar aynı"

Mercedes pilotu George Russell, Las Vegas'ta yaptığı açıklamada 2024'ü umutla beklediğini söylerken, araçtan beklentilerinin Lewis Hamilton'la aynı olduğunu dile getirdi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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George Russell, Mercedes-AMG

George Russell, Mercedes'in bu yıl hız eksikliğinden kaynaklanan sorunların nedenlerini anladığını düşünüyor.

Las Vegas'ta konuşan İngiliz pilot, Mercedes'in 2024 için hangi yöne gitmesi gerektiğini bildiğini, bu yüzden de gelecek yılı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Sky Sport'a konuşan Russell, "Lewis ve benim farklı sürüş tarzlarımız var ama karşılaştığımız sorunlar aynı."

"Her yarış hafta sonu, brifingde araçla ilgili izlenimin  ilk paylaşacak kişiyi seçiyoruz ve bazen öyle oluyor ki ikinci konuşan da ilkiyle aynı şeyi söylüyor."

"Bu iyiye işaret çünkü takım arkadaşımla aynı durumda olduğumuzu ve takımın yaşadığı sorunların çok net olduğunu gösteriyor."

"Gelecek yıl için ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz. Takım 'Neden yavaşız?' sorusuyla karşı karşıya değil. Neden hızlı olmadığımızı biliyoruz ve pek çok sorunu çözmek istiyoruz."

"Bu bize, bunları çözersek ileriye doğru büyük bir adım atacağımıza dair umut veriyor. Ancak bunun için yapılması gereken çok iş var." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG, during the drivers parade

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG, during the drivers parade

Mercedes'in Las Vegas'ta neler yapabileceğine de değinen Russell, "Bir bakıma bilinmeyene doğru gidiyoruz."

"Lastikler +30C ila +60C derece sıcaklık aralığında çalışmak üzere tasarlandı. Las Vegas'ta sıcaklık muhtemelen +10C ila +15C arasında değişecek."

"Lastikler olması gerekenden iki kat daha soğuk."

"Sıralama turlarında lastikleri çalışma aralığına getirmek zor olacak ve yarışta da lastikler ufalanmaya maruz kalacak."

"Fakat fırsatlarla dolu bir hafta sonu bizleri bekliyor olabilir."

"Yine de hiçbir şeyin garantisi yok. Bakarsınız lastiklerle ilgili hiçbir sorun olmaz ve güç düzeni önceki yarışlarla aynı olur." dedi.

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