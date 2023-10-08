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Formula 1 / Katar GP Haberler

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

George Russell, Katar'da yaşadıkları olaya rağmen Lewis Hamilton'la birbirlerine çok saygı duyduklarını söyledi.

Kemal Şengül
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George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523

George Russell, Lewis Hamilton'ın dışarıdan atak yaptığı ilk virajda, takım arkadaşıyla temas yaşadı ve iki pilotun yarışı da mahvoldu.

Hamilton orada yarışa veda ederken, Russell spin attı ve geriye düştü.

Russell'ın Katar Grand Prix'sinden sonraki ana düşüncesi, ilk virajdaki kaza olmasa yarışta neler yapabilecekleriydi.

Russell Sky Sports ile yaptığı görüşmede "İkimizin de podyumda olma şansı vardı."

"İki tarafın da niyetinin bu olmadığı açıktı. Bu araçlarda etrafı görmek çok zor, çok fazla kör noktanız var."

"İkimiz de birbirimize çok saygı duyuyoruz, bu yüzden birbirimizle konuşacağız, bunu arkamızda bırakacağız ve eminim her şey yoluna girecek" dedi.

Russell -kendisi- yarışa orta lastikle başladığı için, -yumuşak lastikle başlaya- Hamilton'ın kendisini zorlayacağını bildiğini söyledi.

"Bu konuyu konuşmuştuk ve ben sadece ikimizin de podyumda olmasını istediğimi söylemiştim."

"Lewis'in ilk virajda beni geçmesi hakkında bile konuştuk. Fakat dediğim gibi, bu çok zor bir durumdu."

George Russell, Mercedes F1 W14, durduktan sonra pit şeridinde

George Russell, Mercedes F1 W14, durduktan sonra pit şeridinde

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sonrasında yarışın kendisi için çok zor geçtiğinden bahsetti.

"Havanın bu kadar sıcak olması inanılmazdı. Sanki bir fırının içinde yarışıyormuşuz gibiydi. Çok büyük bir meydan okumaydı."

"Vücudunuzun sınırlarını zorluyorsunuz; o kadar sıcak oluyor ki dışarı çıkmak istiyorsunuz. Bu hissi 12. turdan itibaren yaşadım."

"Dürüst olmak gerekirse, bir noktada bayılacakmışım gibi hissettim. İnanılmazdı. Damalı bayrağı gördüğüm için oldukça mutluydum."

"Kokpit neredeyse 50 dereceydi. Yarış kıyafetinizde yanmaz bir katman var, önünüzdeki araçlardan gelen sıcak hava var... Bir türlü serinleyemiyorsunuz. Su sistemimiz de çok sıcak."

"Sanki biri bir buçuk saat boyunca yüzünüze saç kurutma makinesi üflüyor! İşte böyle bir histi."

"Formula 1 aracı sürmenin ne kadar fiziksel olduğundan bahsetmiyorum bile. Aşırıya kaçmanın tam olarak limitindeydik."

"Oldukça çılgıncaydı. Fakat sevdiğim işi yapıyorum, içinde bulunulabilecek çok daha kötü pozisyonlar var."

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