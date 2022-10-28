Russell: "Hamilton'ın yeni sözleşme kararı heyecan verici"
George Russell, Lewis Hamilton'ın 2023 sonrasında takımda kalmaya devam etme kararının heyecan verici olduğunu söyledi.
Hamilton, geçen hafta sonu Motorsport.com da dahil olmak üzere seçili basın kuruluşlarına verdiği röportajda, gelecek yılın sonunda Mercedes ile yeni bir anlaşma imzalamayı planladığını söyledi.
Russell geçtiğimiz üç sezonu Williams'ta geçirmesinin ardından bu yıl Hamilton'la birlikte yarışma ve yedi kez dünya şampiyonundan değerli dersler edinme fırsatı yakaladı. Mercedes ile çok yıllık anlaşması bulunan Russell, Hamilton'ın birkaç yıl daha devam edeceğini açıklamasının heyecan verici olduğunu söylüyor.
Russell, "Bence henüz temposundan hiçbir şey kaybetmediğini kesinlikle kanıtladı."
"Son birkaç yarışta her zamankinden daha iyi performans gösterdi."
"Onun takım arkadaşı olma fırsatına sahip olmak, onunla doğrudan kafa kafaya mücadeleye etmek ve birlikte çıktığımız bu yolculuğa devam etmek benim için heyecan verici."
"Bu, ikimizin Mercedes'i yeniden galibiyet alabilecek seviyeye getirme konusunda takımla birlikte çıktığı harika bir yolculukmuş gibi hissediyorum."
"Gerçekten harika ve şeffaf bir ilişkimiz var. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca takım arkadaşı olmak harika olurdu." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes AMG, George Russell, Mercedes AMG, on stage
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
Mercedes bu yıl henüz galibiyet almayı başaramadı ve 2012'den bu yana devam eden seriyi sürdürebilmek için üç yarışları daha var.
Sezon bitmeden Russell veya Hamilton podyumun en üst basamağına çıkamazsa, bu Mercedes'in 2011'den bu yana galibiyetsiz ilk yılı olacak.
Russell, bunun için her şeyin kendi lehlerine gelişmesi gerektiğini söylüyor.
Russell, "Bu yıl birkaç fırsat yakalamış olmak bir takım olarak bizim için heyecan verici."
"Ancak bence çok çok iyi bir gün geçirmeli ve her şeyi mükemmel bir şekilde uygulamalıyız ki galibiyet alalım. Ayrıca rakiplerimizin aksilikler yaşaması ve hatalar yapmaları gerekiyor."
"Genel performans anlamında nerede olduğumuzu biliyoruz. Bence bu son üç yarışta mümkün olan en iyi işi yapmaya çalışacağız ve bundan ne çıkacağını göreceğiz." dedi.
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