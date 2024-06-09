Russell: "Hamilton'ın verileri gelişmeme yardım etti"

George Russell, cumartesi günü pole pozisyonunu kazanarak önemli bir başarı elde etmeyi başardı.

Seansın ardından konuşan Russell şöyle dedi: "Çok heyecanlıyım. Bu duyguyu yaşamayalı uzun zaman olmuştu. Brackley'de, Brixworth'te perde arkasında çok sıkı bir çalışma var."

"Mücadeleye dönmek vakit aldı ve neredeyse tüm bu sıkı çalışmanın karşılığını alamadığımızı hissediyorduk. Fakat bu son iki yarış hafta sonu kaydettiğimiz ilerlemeyi açıkça gösterdi."

"Dediğim gibi, tüm hafta sonu çok hızlıydık. Üçüncü bölüm muhtemelen en kötü seansımızdı ve buna rağmen pole pozisyonunu aldık."

"Bu da yarış için iyiye işaret."

Russell, Lewis Hamilton'ın verilerinin kendisine epey yardım ettiğine vurgu yapıyor.

"Açık konuşmak gerekirse, dünkü koşullar nedeniyle bu hafta sonu gerçekten zorlu geçti."

"Tüm hafta sonu boyunca yağmur yağdı ve bu sabah Lewis adeta uçuyordu."

"Benim çok önümdeydi ve neyi farklı yaptığını anlamak için onun verilerine çok fazla bakmak zorunda kaldım."

George Russell, Mercedes F1 W15, in the pit lane Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Dürüst olmak gerekirse, bu bana çok yardımcı oldu. Bu yüzden sıralama öncesinde bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum."

"Ortaya koyduğumuz tüm bu sıkı çalışma sonrası bu başarıyı gerçekten hak ettiğimizi hissediyorum."

"Araç bu hafta sonu harika hissettiriyordu."

Aracın nerelerde geliştiği sorusuna Russell, "Virajlarda gerçekten güzel dönüyor."

"Bu yıl şimdiye kadar önce önden kayma ile çok fazla boğuştuk. Geçen yıl çok fazla arkadan kayma yaşadık ve geçen yılki durumumuzla bu yılki durumumuz arasında bir orta yol bulmaya çalışıyorduk."

"Şu anda o tatlı noktayı bulduğumuzu hissediyorum. Bu uzun zamandır söylediğimiz bir şeydi. Fakat bunun pole pozisyonuna dönüştüğünü görmek gerçekten rahatlatıcı bir duygu." cevabını verdi.

Fakat Russell, kolay bir yarış beklemiyor.

"Yarış herkes için zor geçecek. Burada lastik aşınması önemli bir sorun gibi görünüyor. Bu yeni asfaltın nasıl olacağını henüz kimse bilmiyor."

"Fakat zafer için şansımızı deneyeceğiz. Araç şu anda gerçekten çok hızlı fakat uzun bir yarış olacak. Eğer lastikler, çalışma aralığının dışına çıkarsa toparlanmak gerçekten zor olacak."

"Yani biraz stratejik bir oyun olabilir. Belki geçen hafta Monako'da gördüğümüz kadar aşırı değil ama belki benzer bir şey olabilir."