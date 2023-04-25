Russell: "Hamilton'ın takım arkadaşım olması beni kurtardı"

F1'deki ilk üç yılında Williams'ta başarılı olan Russell, 2022'nin başında Mercedes'e geçti ve takımın geçen sezonki tek zaferini kazanarak 2016'da Nico Rosberg'den bu yana Hamilton'ı geride bırakan ilk takım arkadaşı oldu.

Russell; Bahreyn, Suudi Arabistan ve Avustralya sıralama turlarının her birinde Hamilton'ı geride bıraktı ancak Hamilton, Melbourne'da Mercedes için yılın ilk podyumunu elde etti.

Bu hafta sonu Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde Russell, Hamilton'ın en sevdiği özelliklerinden bahsetti.

Square Mile'a konuşan Russell, "Bence o çok iyi bir insan."

"Etrafındaki insanlardan en iyi şekilde yararlanma, takımı motive etme konusunda çok başarılı. Çok dirençli, kendini her zaman daha ileriye taşıyor."

"Spor dışında da pek çok hobisi var ki bence bu gerçekten ilginç çünkü bu sayede zihnini yarıştan uzaklaştırabiliyor ve geri döndüğünde daha iyi bir mentaliteye sahip olabiliyor."

"Açıkçası kariyerimizin çok farklı aşamalarındayız ama ben kesinlikle onun davranışlarından, yarışlara ve hayatına yaklaşımından ilham alıyorum." dedi.

Russell Mercedes'e, 2014-2021 yılları arasında üst üste yedi Pilotlar Şampiyonluğu ve sekiz Takımlar Şampiyonluğu elde ettikleri dominant dönemin sona erdiği noktada geldi.

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Her ne kadar Mercedes düzenli zaferler kazanma konusunda yetersiz kalsa da Russell, Hamilton gibi bir pilotla takım arkadaşı olma fırsatını paha biçilmez bir fırsat olarak görüyor.

Russell, "Lewis ile takım arkadaşı olmak benim için inanılmaz bir fırsat."

"Özellikle de aracın istediğimiz performansı göstermediği şu günlerde, onun takım arkadaşım olması beni bir anlamda kurtardı çünkü ben takıma katıldığımda o emekli olsaydı ve biz bu geri adımı atsaydık, insanlar suçu bana atacaktı!"

"Ama şimdi değerimi ve neler yapabileceğimi kanıtladığımı hissediyorum, bu yüzden bu konuda herhangi bir baskı hissetmiyorum."

"Mümkün olan en iyi işi yapmak için oradayım ve bence çok şanslı bir pozisyondayım."

"Lewis'in hızında olup olmadığım konusunda endişelenmiyorum çünkü geçen yıl bunu gösterdiğimi hissediyorum, bu yıl zaten üç yarış oldu ve üçünde de sıralamalarda öndeydim, yarışta ise hızlarımız çok yakındı."

"Gelmiş geçmiş en iyiye karşı yarışmak için harika bir pozisyondayım." dedi.