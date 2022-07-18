Russell: “Hamilton’ın takım arkadaşı olmanın kolay olmayacağını biliyordum”
George Russell, yıllardır Mercedes ile birçok başarıya imza atan Lewis Hamilton ile aynı garajı paylaşmanın kolay olacağını hiçbir zaman düşünmediğini söyledi.
İngiliz pilot, Williams’ta üç sene geçirdikten sonra 2022 yılında Mercedes ile kontrat imzaladı. Sezona “nispeten iyi” bir başlangıç yaptığını söyleyen Russell, şu anda sıralama ve yarış sonuçları bakımından Hamilton’ın önünde bulunuyor.
Ayrıca genç pilot, şu ana kadar Silverstone dışındaki tüm yarışları ilk beşin içinde bitirdi ve pilotlar şampiyonasında Hamilton’dan 19 puan fazla toplayarak beşinci sırada yer alıyor. Russell, sezona olumlu bir başlangıç yapmasının kendisine güven kazandırdığını belirtirken bu konuda Hamilton’ın da yardımının dokunduğunu düşünüyor.
Beyond the Grid Podcast’ine konuşan Russell, “Olumsuz bir başlangıç yapıp geride başlamaktansa [elde ettiğim sonuçlar] kendime olan güvenimi artırdı.”
“Geçtiğimiz yıllardan da gördüğümüz üzere takım değiştirmek ve de garajın yan tarafında kendini kanıtlamış bir pilotun yer aldığı bir takıma geçmek kolay değil.”
“Sonuçta, burası Lewis’in bölgesi. On yıldır burada, takımla birçok şampiyonluk kazandı ve birlikte çok büyük başarılar elde ettiler ve bu yüzden, bunun kolay olmayacağını biliyordum.” dedi.
Takımın istatistiklerinde Hamilton’ın farklı yaptığı bir şey görüp görmediği sorulduğunda Russell, “Kesinlikle bana göre çok ilginç bazı özellikler taşıyor.”
“Bunları şimdi paylaşmayacağım çünkü tüm zamanların en iyisiyle takım arkadaşı olma şansına sahip olan griddeki tek pilot benim.” diye ekledi.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Ancak Russell, basit bir şekilde Hamilton’ın özelliklerini kopyalamadığını ve kendisi için en iyi olan yolu bulmaya çalıştığını da vurguladı.
Russell, “[Mesela], şimdiye kadarki en iyi üç tenisçinin oyunlarında farklı yaklaşımlar sergilediklerini görüyoruz.”
“Bence en iyi ya da kendinizin en iyi hali olmak için şu ana kadarki en iyi örneği kopyalamamalısınız. Çünkü onun en iyi olmasının sebebi kendisine neyin iyi geldiğini biliyor olmasıdır.”
“Tenis dünyasında kimi kopyalayacaksınız? Nadal mı, Federer mi, Djokovic mi?”
“Tabii ki ki motor sporları dünyasında şu anda sadece Lewis var ama bu benzetme beni düşünmeye itti. Tenisteki büyük üçlünün de yaptığı gibi sadece size ne iyi geliyorsa onu yapmalısınız." ifadelerini kullandı.
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