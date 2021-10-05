Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Alonso: "2022'de deneyimli sürücüler bir avantaja sahip olmayacak"
Formula 1 Haberler

Russell: "Hamilton'ın takım arkadaşı olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

Ekleyen:
, Editör

George Russell, imzasını hâlâ sakladığı bir sürücünün gelecek sene takım arkadaşı olmasının "inanılmaz" bir şey olduğunu söyledi.

Russell: "Hamilton'ın takım arkadaşı olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

Daha küçük bir çocuk olduğu sırada bir Formula 1 pilotu olma hayali kuran Russell, "süper kahramanı" Lewis Hamilton'ın imzasını alabilmek için bekledi.

O sırada Hamilton'ın sadece bir dünya şampiyonluğu vardı. 2022 sezonu başlarken Hamilton'ın, rekorları alt üst eden sekiz dünya şampiyonluğu olabilir - aynı zamanda Mercedes'te yanında Russell olacak.

Hamilton'ın takım arkadaşı olmasının kendisini nasıl hissettirdiği hakkında Channel 4'a konuşan Russell, "Bunu inanılmaz olarak tanımlardım."

"O günü oldukça net hatırlıyorum, onun imzasını alabilmek için beklediğim anı, çünkü o sırada ben genç bir gokart sürücüsüydüm ve Formula 1 pilotunu karşımda gördüm, sanki süper kahraman görmek gibiydi."

"Lewis gibi, bir şampiyona kazanmış olan ve zamanında Formula 1'in en önde isimlerinden biri olan birini görmek çok özel bir şeydi."

"10 sene, veya biraz daha fazla, sonrasında ise buradayız... Gerçekten inanılmaz."

"Ancak büyümeye başladığınızda, padoktaki herkesin süper kahraman olmadığının farkına varıyorsunuz, onlar sadece inanılmaz yetenekli normal insanlar." dedi.

Mercedes'e geçişi öncesinde nasıl hissettiği sorusuna Russell, "Kesinlikle rahatlık ve heyecan. Bunun da oldukça inanılmaz bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü uzun zamandır Mercedes'in bir parçasıydım."

"2016'da bu takıma katıldım, sonra test pilotu olarak görev aldım, sonra yedek sürücü oldum ve ardından da Williams ile Formula 1'e geçmeme yardımcı oldular."

"Bu sürecin tamamında onlar (Mercedes), benim ailem gibi oldular, aynı Williams'dakiler gibi, ve başladığım yere geri dönecekmişim gibi hissediyorum." dedi.

Russell'ın Mercedes'e geçişi, Mercedes'in ona çizdiği kariyer planının bir parçası üzerinden ilerledi ve bu da Russell'ın, çizilen kariyer planını uygulamakta başarılı olduğunun bir göstergesi oldu.

23 yaşındaki Britanyalı pilot, "Williams ile üç senelik bir sözleşme imzaladık, bu dönemde Mercedes ve Toto (Wolff) bana karşı dürüst oldular."

"Onlar, 'Eğer başarılı olursan, bu fırsata sahip olacaksın' dediler ve Formula 3, GP3 ve Formula 2'de yarışırken durum bu şekildeydi."

"GP3'ü kazanmam hâlinde bana 'F1 testleri yapacaksın ve Formula 2'de yarışacaksın' dendi."

"Formula 2'yi kazanmam durumunda da F1 koltuğu alacağım söylendi. Ardından Williams'da üç sene geçirdikten sonra iyi bir iş yapmam hâlinde, Mercedes için şansım olabileceği belirtildi."

"Onlar bu konuda beni yüz üstü bırakmadılar ve aslında sadece işimi yapıp 'pistte performansımı gösterdiğim sürece her şey en iyi şekilde ilerleyecek' diyebilmemi sağladılar." dedi.

paylaşım
yorumlar
Alonso: "2022'de deneyimli sürücüler bir avantaja sahip olmayacak"

Önceki haber

Alonso: "2022'de deneyimli sürücüler bir avantaja sahip olmayacak"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!

5 s
2
Formula 1

Ferrari: "Schumacher yaşıyor fakat iletişim kuramıyor"

3 g
3
Formula 1

Marko: "Mercedes artık motoru tam güçte kullanmak zorunda kalıyor"

3 s
4
World Superbike

Rea'in eleştirilerine katılmayan Toprak: "Belki korkmuştur!"

1 g
5
Formula 1

Alonso: "Türkiye GP için sabırsızlanıyorum"

4 s
Son Haberler
Russell: "Hamilton'ın takım arkadaşı olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"
F1

Russell: "Hamilton'ın takım arkadaşı olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

1 s
Alonso: "2022'de deneyimli sürücüler bir avantaja sahip olmayacak"
F1

Alonso: "2022'de deneyimli sürücüler bir avantaja sahip olmayacak"

2 s
Marko: "Mercedes artık motoru tam güçte kullanmak zorunda kalıyor"
F1

Marko: "Mercedes artık motoru tam güçte kullanmak zorunda kalıyor"

3 s
Alonso: "Türkiye GP için sabırsızlanıyorum"
F1

Alonso: "Türkiye GP için sabırsızlanıyorum"

4 s
S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!
F1

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!

5 s
Son Videolar
Özel röportaj: 2021 F1 Türkiye GP öncesinde tüm sorularınızı Intercity'e sorduk 21:31
Formula 1
3 Eki 2021

Özel röportaj: 2021 F1 Türkiye GP öncesinde tüm sorularınızı Intercity'e sorduk

Katar GP, F1 takvimine uzun vadeli olarak girdi 00:58
Formula 1
30 Eyl 2021

Katar GP, F1 takvimine uzun vadeli olarak girdi

Geçiş Lastikleri, 100 Galibiyet & Daha Fazlası | F1 2021 Rusya GP Yarış Değerlendirmesi 08:02
Formula 1
29 Eyl 2021

Geçiş Lastikleri, 100 Galibiyet & Daha Fazlası | F1 2021 Rusya GP Yarış Değerlendirmesi

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor 03:19
Formula 1
29 Eyl 2021

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor? 05:05
Formula 1
29 Eyl 2021

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor?

Efe Kahya Daha fazlası
Efe Kahya
Alonso: "2022'de deneyimli sürücüler bir avantaja sahip olmayacak"
Formula 1

Alonso: "2022'de deneyimli sürücüler bir avantaja sahip olmayacak"

Hamilton: "Max'a karşı kin duymuyorum"
Formula 1

Hamilton: "Max'a karşı kin duymuyorum"

MotoGP Austin: "Beygir gücü rodeocusu" Marquez, COTA'da yine kazandı! Americas GP
MotoGP

MotoGP Austin: "Beygir gücü rodeocusu" Marquez, COTA'da yine kazandı!

George Russell Daha fazlası
George Russell
Wolff: "Russell'ın ilk turda liderliği alması sürpriz olmaz" Rusya GP
Formula 1

Wolff: "Russell'ın ilk turda liderliği alması sürpriz olmaz"

Russell, kuru zemin lastiğine geçtikten sonra neredeyse kaza yapıyormuş Rusya GP
Formula 1

Russell, kuru zemin lastiğine geçtikten sonra neredeyse kaza yapıyormuş

Albon, Williams’a geçişi için Russell’a ‘bir çift bira’ borçlu
Formula 1

Albon, Williams’a geçişi için Russell’a ‘bir çift bira’ borçlu

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, Yat Kupası için Allison'ı da kullanacak
Formula 1

Mercedes, Yat Kupası için Allison'ı da kullanacak

Hamilton, Mercedes'in gümüş renk düzenine geri dönmesini olumlu karşılarmış
Formula 1

Hamilton, Mercedes'in gümüş renk düzenine geri dönmesini olumlu karşılarmış

Red Bull: “Kalan yarışlarda güç dengesi belirsiz”
Formula 1

Red Bull: “Kalan yarışlarda güç dengesi belirsiz”

Çok Okunanlar Bugün

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!
Formula 1 Formula 1

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!

Ferrari: "Schumacher yaşıyor fakat iletişim kuramıyor"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Schumacher yaşıyor fakat iletişim kuramıyor"

Marko: "Mercedes artık motoru tam güçte kullanmak zorunda kalıyor"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mercedes artık motoru tam güçte kullanmak zorunda kalıyor"

Rea'in eleştirilerine katılmayan Toprak: "Belki korkmuştur!"
World Superbike World Superbike

Rea'in eleştirilerine katılmayan Toprak: "Belki korkmuştur!"

Alonso: "Türkiye GP için sabırsızlanıyorum"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Türkiye GP için sabırsızlanıyorum"

Russell: "Hamilton'ın takım arkadaşı olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Hamilton'ın takım arkadaşı olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

Kısıtlayıcı 2022 kurallarına rağmen F1 araçları neden tamamen aynı olmayacak?
Formula 1 Formula 1

Kısıtlayıcı 2022 kurallarına rağmen F1 araçları neden tamamen aynı olmayacak?

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

Son Haberler

Russell: "Hamilton'ın takım arkadaşı olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Hamilton'ın takım arkadaşı olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

Alonso: "2022'de deneyimli sürücüler bir avantaja sahip olmayacak"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "2022'de deneyimli sürücüler bir avantaja sahip olmayacak"

Marko: "Mercedes artık motoru tam güçte kullanmak zorunda kalıyor"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mercedes artık motoru tam güçte kullanmak zorunda kalıyor"

Alonso: "Türkiye GP için sabırsızlanıyorum"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Türkiye GP için sabırsızlanıyorum"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.