Russell: "Hamilton'ın takım arkadaşı olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

Daha küçük bir çocuk olduğu sırada bir Formula 1 pilotu olma hayali kuran Russell, "süper kahramanı" Lewis Hamilton'ın imzasını alabilmek için bekledi.

O sırada Hamilton'ın sadece bir dünya şampiyonluğu vardı. 2022 sezonu başlarken Hamilton'ın, rekorları alt üst eden sekiz dünya şampiyonluğu olabilir - aynı zamanda Mercedes'te yanında Russell olacak.

Hamilton'ın takım arkadaşı olmasının kendisini nasıl hissettirdiği hakkında Channel 4'a konuşan Russell, "Bunu inanılmaz olarak tanımlardım."

"O günü oldukça net hatırlıyorum, onun imzasını alabilmek için beklediğim anı, çünkü o sırada ben genç bir gokart sürücüsüydüm ve Formula 1 pilotunu karşımda gördüm, sanki süper kahraman görmek gibiydi."

"Lewis gibi, bir şampiyona kazanmış olan ve zamanında Formula 1'in en önde isimlerinden biri olan birini görmek çok özel bir şeydi."

"10 sene, veya biraz daha fazla, sonrasında ise buradayız... Gerçekten inanılmaz."

"Ancak büyümeye başladığınızda, padoktaki herkesin süper kahraman olmadığının farkına varıyorsunuz, onlar sadece inanılmaz yetenekli normal insanlar." dedi.

Mercedes'e geçişi öncesinde nasıl hissettiği sorusuna Russell, "Kesinlikle rahatlık ve heyecan. Bunun da oldukça inanılmaz bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü uzun zamandır Mercedes'in bir parçasıydım."

"2016'da bu takıma katıldım, sonra test pilotu olarak görev aldım, sonra yedek sürücü oldum ve ardından da Williams ile Formula 1'e geçmeme yardımcı oldular."

"Bu sürecin tamamında onlar (Mercedes), benim ailem gibi oldular, aynı Williams'dakiler gibi, ve başladığım yere geri dönecekmişim gibi hissediyorum." dedi.

Russell'ın Mercedes'e geçişi, Mercedes'in ona çizdiği kariyer planının bir parçası üzerinden ilerledi ve bu da Russell'ın, çizilen kariyer planını uygulamakta başarılı olduğunun bir göstergesi oldu.

23 yaşındaki Britanyalı pilot, "Williams ile üç senelik bir sözleşme imzaladık, bu dönemde Mercedes ve Toto (Wolff) bana karşı dürüst oldular."

"Onlar, 'Eğer başarılı olursan, bu fırsata sahip olacaksın' dediler ve Formula 3, GP3 ve Formula 2'de yarışırken durum bu şekildeydi."

"GP3'ü kazanmam hâlinde bana 'F1 testleri yapacaksın ve Formula 2'de yarışacaksın' dendi."

"Formula 2'yi kazanmam durumunda da F1 koltuğu alacağım söylendi. Ardından Williams'da üç sene geçirdikten sonra iyi bir iş yapmam hâlinde, Mercedes için şansım olabileceği belirtildi."

"Onlar bu konuda beni yüz üstü bırakmadılar ve aslında sadece işimi yapıp 'pistte performansımı gösterdiğim sürece her şey en iyi şekilde ilerleyecek' diyebilmemi sağladılar." dedi.